Bộ kit xét nghiệm COVID-19 tại nhà của Hàn Quốc dự kiến có giá khoảng 10 USD

Photo : YONHAP News

Các doanh nghiệp sản xuất bộ kit chẩn đoán COVID-19 của Hàn Quốc ngày 28/4 cho biết hãng Humasis đang thảo luận mức giá bán một bộ kit xét nghiệm tại nhà cho một người dùng với giá từ 10.000 won (8,9 USD) đến 12.000 won (10,7 USD).Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) ngày 23/4 đã cấp phép có điều kiện hai sản phẩm bộ kít xét nghiệm COVID-19 tại nhà theo phương thức phát hiện kháng nguyên của hai công ty SD Biosensor và Humasis. Trước đó, sản phẩm của hai hãng từng được cấp phép sử dụng cho các chuyên gia trong nước và được phê chuẩn sử dụng khẩn cấp tại một số quốc gia khác như châu Âu.Người dân có thể mua sản phẩm của hãng Humasis từ cuối tuần này hoặc tuần đầu tiên của tháng 5 tại hiệu thuốc và các trang mua sắm trực tuyến.Bên cạnh đó, công ty SD Biosensor cũng có kế hoạch cung cấp bộ kit xét nghiệm tại nhà ra thị trường thông qua hai nhà phân phối và hiện đang thảo luận về giá bán. Dự kiến hãng sẽ công bố giá của bộ kit xét nghiệm tại nhà muộn nhất vào ngày 29/4, sản phẩm sẽ lên kệ tại các hiệu thuốc từ đầu tuần sau.Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm cho biết giá xuất xưởng một bộ kit xét nghiệm tại nhà là khoảng 7.000 won (6,3 USD) nên giá bán trên thị trường có thể rơi vào khoảng 10.000 won, nếu mua một lần với số lượng nhiều thì giá càng giảm.Cả hai sản phẩm đều được sử dụng bằng cách cá nhân tự lấy mẫu từ mũi và kiểm tra mà không cần sự trợ giúp của các chuyên gia, kết quả xét nghiệm có thể xác định bằng mắt thường trong vòng 15 đến 20 phút.Tuy nhiên, phương pháp này có độ nhạy thấp hơn xét nghiệm theo phương thức khuếch đại gen (PCR) và phương pháp chẩn đoán qua kháng nguyên được thực hiện bằng cách lấy mẫu từ sâu bên trong mũi. Do đó, đây chỉ được coi là một phương tiện phụ trợ, không dùng để chẩn đoán có nhiễm virus COVID-19 hay không.Nói cách khác, nếu người dùng nhận kết quả dương tính hoặc có dấu hiệu nhiễm bệnh nhưng có kết quả âm tính khi tự xét nghiệm tại nhà thì nên tiếp tục làm xét nghiệm theo phương thức PCR.