ADB nâng triển vọng tăng trưởng Hàn Quốc 2021 lên 3,5%

Photo : YONHAP News

Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) ngày 28/4 đã công bố “Triển vọng kinh tế khu vực châu Á 2021”, nâng tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm nay lên 3,5%, cao hơn 0,2% so với dự báo đưa ra hồi tháng 12 năm 2020 (3,3%).ADB phân tích lý do tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc phục hồi là nhờ chính sách tài chính và tiền tệ mở rộng, nhu cầu về chíp bán dẫn và thiết bị công nghệ thông tin giúp xuất khẩu tăng trưởng, thuế ô tô giảm thúc đẩy tiêu dùng và “Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc” (Korean New Deal).Ngân hàng phát triển châu Á dự đoán kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng ở mức 3,1% trong năm 2022.Ngoài ra, ADB dự đoán tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của 46 nước châu Á đang phát triển năm nay và năm sau lần lượt là 7,3% và 5,3%.Tốc độ tăng trưởng kinh tế các nước Trung Á dự kiến đạt 3,4% trong năm nay và 4% trong năm 2022, các nước Đông Á là 7,4% và 5,1%, các nước Đông Nam Á là 4,4% và 5,1%.ADB chỉ ra rằng các quốc gia châu Á cần huy động các nguồn lực tài chính từ khu vực tư nhân như tài chính xanh thông qua nhiều chính sách như cung cấp ưu đãi, trợ cấp hướng tới sự tăng trưởng xanh bao trùm và bền vững. Chính phủ các nước cần phải hợp tác để thiết lập tiêu chuẩn thống nhất nhằm đánh giá tác động của các nguồn lực tài chính tư nhân đối với môi trường.Đặc biệt, Ngân hàng phát triển châu Á đánh giá “Chính sách kinh tế mới xanh” của Hàn Quốc là "biện pháp đầu tư của Chính phủ để phục hồi kinh tế bền vững”, đồng thời là chiến lược phát triển quốc gia nhằm mang đến một tương lai tươi sáng cho nền kinh tế châu Á.