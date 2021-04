Quan chức quân đội Hàn-Mỹ-Nhật nhóm họp trực tiếp ngày 30/4

Photo : YONHAP News

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản dự kiến sẽ nhóm họp trực tiếp tại Hawaii (Mỹ) vào ngày 30/4 (giờ địa phương), thảo luận về tình hình an ninh trên bán đảo Hàn Quốc, trong khu vực và kế hoạch hợp tác.Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Won In-choul ngày 28/4 đã rời Hàn Quốc, lên đường đến Hawaii để tham dự Hội nghị Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn-Mỹ-Nhật và lễ chuyển giao, nhậm chức Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương (Mỹ).Hội nghị có sự tham gia của Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Won In-choul, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley và Tham mưu trưởng Lực lượng phòng vệ Nhật Bản Yamazaki Koji.Dự kiến tại hội nghị, quan chức quân đội ba nước sẽ thảo luận về phương án hợp tác đa phương nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định trên bán đảo Hàn Quốc và khu vực Đông Bắc Á; cũng như trao đổi ý kiến về động thái của Bắc Triều Tiên bao gồm phương án hợp tác quân sự Hàn-Mỹ-Nhật, tình hình an ninh trên bán đảo Hàn Quốc và trong khu vực.Đây là lần đầu tiên Hội nghị Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn-Mỹ-Nhật được tổ chức trực tiếp kể từ khi ông Mark Milley nhậm chức vào tháng 10 năm 2019.Tháng 11 năm ngoái, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân ba nước đã nhóm họp trực tuyến, nhất trí tiếp tục nỗ lực giải quyết các mối lo ngại an ninh và mở rộng hợp tác đa phương nhằm tăng cường hòa bình và ổn định khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.Được biết, ông Won In-choul không có kế hoạch gặp riêng Tham mưu trưởng Lực lượng phòng vệ Nhật Bản tại Hawaii. Tuy nhiên, ông Won dự kiến sẽ gặp gỡ các quan chức quân đội Mỹ như Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương, Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương, Tư lệnh Không quân Thái Bình Dương, Tư lệnh Thủy quân lục chiến Thái Bình Dương tại Hawaii để tăng cường hợp tác quân sự song phương và thảo luận về các vấn đề nổi cộm.Hai bên dự kiến sẽ trao đổi ý kiến về các vấn đề quân sự như công tác chuyển giao quyền tác chiến thời chiến, tập trận quân sự chung Hàn-Mỹ và tạo điều kiện huấn luyện cho quân đồn trú Mỹ tại Hàn Quốc.