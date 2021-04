Số cặp kết hôn tại Hàn Quốc trong tháng 2 giảm hơn 20%

Photo : Getty Images Bank

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 28/4 công bố báo cáo "Xu hướng dân số tháng 2/2021". Trong tháng 2, số trẻ sơ sinh chào đời tại Hàn Quốc đạt 21.461 trẻ, giảm 1.306 trẻ (5,7%) so với một năm trước. Đây là mức thấp kỷ lục xét riêng trong các tháng 2 kể từ sau năm 1981, thời kỳ bắt đầu lập thống kê liên quan.Tỷ suất sinh thô, tức số trẻ sơ sinh trong năm trên 1.000 dân, là 5,4 trẻ, giảm 0,2 trẻ so với cùng kỳ năm ngoái. Số trẻ sơ sinh chào đời theo tháng đã giảm 63 tháng liên tiếp kể từ tháng 12 năm 2015.Số người tử vong trong tháng 2 là 23.774 người, giảm 1.656 người (6,5%) so với một năm trước, hai tháng giảm liên tiếp. Tỷ suất tử thô, tức số người tử vong trên 1.000 dân, là 6 người.Cục thống kê quốc gia cho biết số người tử vong trong độ tuổi từ 65-84 tiếp tục giảm, được phỏng đoán là do người dân hạn chế hoạt động bên ngoài do dịch COVID-19.Dân số Hàn Quốc giảm tự nhiên 2.313 người, tiếp tục xu hướng giảm 16 tháng liên tiếp kể từ tháng 11/2019.Số cặp kết hôn trong tháng 2 là 14.973 cặp, giảm 4.130 cặp (21,6%) so với năm ngoái, mức thấp kỷ lục xét riêng trong tháng 2 từ năm 1981, thời điểm bắt đầu có thống kê liên quan, và cũng là mức giảm sâu nhất. Cục thống kê phân tích sự sụt giảm này là bởi nhiều cặp đôi phải hoãn lễ kết hôn do dịch COVID-19.Số cặp ly hôn trong tháng 2 là 7.759 cặp, giảm 473 cặp (5,7%), được phân tích là cũng do ảnh hưởng của dịch COVID-19.