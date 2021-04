Di cư nội địa tháng 3/2021 tiếp tục đà giảm ba tháng liên tiếp

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 28/4 công bố tài liệu "Di cư nội địa tháng 3/2021". Trong tháng 3, số người di cư nội địa đạt 735.000 người, giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái, xu hướng giảm ba tháng liên tiếp kể từ tháng 1.Cục thống kê quốc gia cho biết xu hướng giảm là do giao dịch nhà ở đã giảm khoảng 6% so với một năm trước, số lượng chung cư dự kiến vào ở trong tháng 2 và tháng 3 cũng giảm 10,3%. Ngoài ra còn phải kể tới ảnh hưởng của hiệu ứng cơ sở, do trong tháng 3 năm ngoái, tỷ lệ di cư nội địa đã tăng tới 19,4% so với cùng kỳ năm 2019.Trong số những người di cư nội địa, có 65% là di cư trong phạm vi tỉnh, thành phố, giảm 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái; 35% là giữa các tỉnh, thành phố, giảm 1,3%.Tỷ lệ di cư nội địa (số người di chuyển trên mỗi 100 dân) là 16,9%, giảm 0,8% so với cùng kỳ năm ngoái.Xét theo khu vực, có 5 tỉnh, thành phố có số người chuyển tới nhiều hơn số người chuyển đi; 12 tỉnh, thành phố còn lại có dân số rời đi nhiều hơn dân số chuyển đến. Thủ đô Seoul ghi nhận tình trạng dân số chuyển đi nhiều hơn dân số chuyển đến 13 tháng liên tiếp.