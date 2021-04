Hồng y Cheong Jin-suk qua đời ở tuổi 90

Photo : YONHAP News

Tổng giáo phận Seoul cho biết Hồng y Nicholas Cheong Jin-suk, người từng giữ chức Tổng giám mục Tổng giáo phận Seoul, đã qua đời vào hồi 10 giờ 15 phút tối ngày 27/4 tại bệnh viện Thánh mẫu Seoul thuộc Đại học Công giáo Hàn Quốc, do tuổi cao sức yếu, hưởng thọ 90 tuổi.Tổng giáo phận Seoul cho biết Đức Hồng y Cheong đã nhắm mắt yên nghỉ bên cạnh các linh mục, nữ tu sĩ là thư ký của ngài và các nhân viên y tế.Lúc sinh thời, Đức Hồng y Cheong có nguyện vọng hiến tặng mô tạng sau khi từ trần, do đó việc hiến tặng giác mạc đã được thực hiện sau khi ngài qua đời.Sinh năm 1931, trong gia đình theo đạo Công giáo, Đức Hồng y Choeng đã chứng kiến giai đoạn kinh hoàng của chiến tranh Triều Tiên và chọn con đường trở thành linh mục. Năm 1961, ngài được truyền chức linh mục Tổng giáo phận Seoul sau đó được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Tổng giáo phận Seoul vào ngày 25/6/1970 khi mới 39 tuổi.Đến tháng 2/2006, Giáo hoàng Benedict XVI đã vinh thăng ông Cheong Jin-suk tước vị Hồng y, và ông trở thành vị Hồng y thứ hai tại Hàn Quốc sau cố Hồng y Kim Sou-hwan.Đức Hồng y Cheong được nhiều người gọi là “chuyên gia về Giáo luật”, dẫn dắt công việc liên quan đến Giáo luật Công giáo bằng tiếng Hàn (Canon law of the Catholic Church), viết hơn 60 cuốn sách, bao gồm cả sách hướng dẫn.Tang lễ của Hồng y Cheong Jin-suk được cử hành tại Nhà thờ lớn Myeongdong (quận Jung, thủ đô Seoul), trong 5 ngày.