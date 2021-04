Tỷ lệ thu thuế giao dịch bất động sản trên GDP của Hàn Quốc cao nhất trong số 8 nước lớn

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu tài chính công Hàn Quốc (KIPF) ngày 28/4 công bố tài liệu so sánh về gánh nặng thuế liên quan tới bất động sản giữa các nước lớn.Có 8 nước được so sánh là Hàn Quốc, Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Canada, Australia dựa theo cơ sở dữ liệu thuế của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD).Xét theo số liệu năm 2019, tỷ lệ thu thuế giao dịch bất động sản trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc đạt cao nhất là 1,8%, gấp 2,5 lần so với bình quân 8 nước là 0,7%, và gấp 4,5 lần bình quân 37 nước OECD.Trong số 8 nước, Australia đứng thứ hai sau Hàn Quốc (1,1%), thứ ba là Pháp (0,8%), có sự chênh lệch lớn. Tỷ lệ này của Mỹ là 0,1%, Nhật Bản và Canada là 0,3%, cho thấy các nước khác đều áp dụng mức thuế suất thấp hơn nhiều về giao dịch bất động sản so với Hàn Quốc.Một yếu tố khiến nguồn thu thuế từ giao dịch bất động sản của Hàn Quốc tăng là bởi hệ số vòng quay giao dịch mua bán nhà của Hàn Quốc là 5,5%, cao hơn so với các nước như Mỹ 4,5%, Anh 3,6%, Pháp 2,7%.Ngoài ra, giá bất động sản ở mức cao cũng có thể trở thành yếu tố gia tăng gánh nặng thuế giao dịch nhà ở tại Hàn Quốc. Tổng giá trị toàn bộ bất động sản của Hàn Quốc cao gấp 5,3 lần Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), cao nhất trong số 8 nước. Bình quân của 8 nước là gấp 4,1 lần.Tuy nhiên, thuế sở hữu bất động sản của Hàn Quốc lại thấp hơn các nước lớn. Tỷ lệ thu thuế sở hữu bất động sản trên GDP năm 2018 của Hàn Quốc là 0,85%, thấp hơn nhiều so với bình quân 8 nước là 2,17%.Viện nghiên cứu tài chính công phân tích thuế giao dịch bất động sản của Hàn Quốc khá cao so với nước ngoài là do tần suất giao dịch tương đối lớn và giá bất động sản ở mức cao.