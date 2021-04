S&P duy trì xếp hạng tín nhiệm AA với Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Hãng xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor's (S&P) của Mỹ ngày 28/4 công bố duy trì xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Hàn Quốc là AA và triển vọng tín nhiệm "ổn định".S&P giải thích lý do duy trì thứ hạng tín nhiệm là do kinh tế Hàn Quốc mặc dù tăng trưởng âm một lần duy nhất vào năm ngoái kể từ sau năm 1998, song nền kinh tế đã quay trở lại quỹ đạo phục hồi, thiệt hại kinh tế do dịch COVID-19 gây ra ít hơn so với các nước có thu nhập cao.Đánh giá về triển vọng tín nhiệm “ổn định”, S&P dự báo nền kinh tế Hàn Quốc có xu hướng tăng trưởng vững chắc hơn so với các quốc gia có thu nhập cao khác, điều này sẽ giúp ích cho quá trình củng cố tài chính.Hãng này cho biết mặc dù thâm hụt tài chính ngắn hạn của Chính phủ dự kiến kéo dài đến năm 2022 nhưng tình hình tài chính của Hàn Quốc vẫn mạnh mẽ và đây là một yếu tố vững chắc cho tín nhiệm quốc gia. Tuy nhiên, chi phí dùng cho mục đích thống nhất liên Triều được cho là một yếu tố rủi ro lớn về tính lành mạnh của tài chính và nợ doanh nghiệp Nhà nước cũng đang hạn chế tình hình tài chính.Các nước có xếp hạng tín nhiệm quốc gia AA, mức cao thứ ba, cùng với Hàn Quốc là Pháp, Abu Dhabi (Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất), Anh, Bỉ và Đài Loan.11 quốc gia bao gồm Đức và Hà Lan, được xếp hạng tín nhiệm AAA, thứ hạng cao nhất. 5 quốc gia gồm Phần Lan và Mỹ nằm trong danh sách xếp hạng tín nhiệm AA +, mức cao thứ hai.Hàn Quốc được S&P xếp hạng tín nhiệm quốc gia AA từ ngày 8/8/2016.Hãng Moody’s đang xếp Hàn Quốc ở mức “Aa2”, cũng là mức cao thứ ba trong thang xếp hạng của hãng này, từ tháng 12 năm 2015. Hãng Fitch xếp Hàn Quốc ở mức “AA-”, mức cao thứ 4, từ tháng 9 năm 2012.