Nhiệt độ thủ đô Seoul tăng thêm 1,9 độ C trong vòng 100 năm

Photo : YONHAP News

Cục khí tượng thủy văn Hàn Quốc ngày 28/4 đã công bố kết quả phân tích tài liệu quan trắc khí tượng tại 6 điểm trong 100 năm qua và so sánh với thời gian gần đây.Theo đó, trong vòng một thế kỷ qua, nền nhiệt ở thủ đô Seoul đã tăng thêm gần 2 độ C. Vào mùa đông những năm 1950, người dân còn hay trượt băng trên mặt sông Hàn, nhưng ngày nay khó có thể bắt gặp lại khung cảnh này. Ngay cả trong đợt rét đậm, sông Hàn cũng chỉ đóng một lớp băng mỏng.Trên thực tế, nền nhiệt của 6 thành phố bao gồm thủ đô Seoul đã tăng trung bình 1,6 độ C so với 100 năm trước. Mức tăng nền nhiệt ở các thành phố lớn như Seoul và Daegu cao gấp đôi so với các thành phố vừa và nhỏ.Ngoài ra, trong 24 tiết khí, tiết “đại hàn”, thời điểm lạnh nhất trong năm, đã tăng từ -2,1 độ C của 100 năm trước lên 0,9 độ C trong thời gian gần đây. Tiết khí “tiểu hàn” cũng tăng từ -1,2 độ C lên 0,8 độ C. Tức tiết khí lạnh nhất ở Hàn Quốc đã chuyển từ “đại hàn” sang “tiểu hàn”.Nền nhiệt ấm lên khiến độ dài của mùa trong năm thay cũng đổi theo. Nếu như 100 năm trước, mùa dài nhất là mùa đông, thì nay đã giảm đi 22 ngày, còn 87 ngày. Trong khi đó, số ngày của mùa hè dài thêm 20 ngày, trở thành mùa dài nhất của năm. Cùng với đó, các đợt rét đậm trong mùa đông giảm; hiện tượng "đêm nhiệt đới", ngày nắng nóng, mưa giông xuất hiện nhiều vào mùa hè cũng là điểm đáng chú ý.Có thể thấy cảnh báo của các nhà nghiên cứu khí hậu về nguy cơ một nửa số ngày trong năm sẽ biến thành mùa hè đến cuối thế kỷ XXI nếu không ngăn chặn được sự nóng lên của Trái đất đang dần dần trở thành hiện thực.