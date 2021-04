Chỉ số lòng tin doanh nghiệp Hàn Quốc tháng 4 cao nhất một thập kỷ qua

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 29/4 công bố kết quả điều tra chỉ số lòng tin của các doanh nghiệp (BSI) tháng 4. Trong tháng này, chỉ số BSI đạt 88 điểm, cao hơn 5 điểm so với tháng 3.Chỉ số BSI phản ánh nhận thức của doanh nghiệp về tình hình nền kinh tế. Nếu chỉ số này dưới 100 điểm có nghĩa là số doanh nghiệp nhận định bi quan về nền kinh tế nhiều hơn số doanh nghiệp có nhận định lạc quan.Kết quả điều tra tháng này được tiến hành với 3.255 doanh nghiệp từ ngày 14-21/4, trong đó có 2.816 doanh nghiệp (1.662 doanh nghiệp chế tạo, 1.154 doanh nghiệp phi chế tạo) đồng ý trả lời điều tra.Chỉ số BSI đã tăng hai tháng liên tiếp từ tháng 3, và là mức cao nhất trong vòng 10 năm qua, từ tháng 6/2011 (88 điểm).Chỉ số BSI ngành chế tạo đạt 96 điểm, tăng tới 7 điểm so với tháng trước. Chỉ số BSI ngành phi chế tạo, như dịch vụ, cũng tăng từ 77 lên 82 điểm trong tháng này.Trong ngành chế tạo, chỉ số BSI của các doanh nghiệp lớn tăng 8 điểm, các doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng 5 điểm. Đặc biệt, chỉ số của các doanh nghiệp xuất khẩu tăng tới 12 điểm, cao hơn hẳn so với các doanh nghiệp tiêu thụ nội địa chỉ tăng 3 điểm. Với ngành phi chế tạo, ngành xây dựng tăng 10 điểm, bất động sản tăng 9 điểm. Phân phối bán lẻ tăng 8 điểm nhờ sự hồi phục của tiêu dùng.Chỉ số BSI về triển vọng nền kinh tế trong tháng 5 đạt 89 điểm, tăng 5 điểm so với triển vọng tháng 4. Trong đó ngành chế tạo đạt 98 điểm, tăng 7 điểm; ngành phi chế tạo là 82 điểm, tăng 4 điểm.Chỉ số niềm tin kinh doanh (ESI), kết hợp giữa chỉ số BSI và chỉ số lòng tin của người tiêu dùng (CSI), trong tháng 4 đạt 105,3 điểm, tăng 4 điểm so với tháng 3.