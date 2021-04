Điện tử Samsung đạt doanh thu cao kỷ lục trong quý I/2021

Photo : YONHAP News

Điện tử Samsung ngày 29/4 công bố trong quý I, doanh thu của hãng đạt 65.388,5 tỷ won (59 tỷ USD), mức cao kỷ lục; lợi nhuận kinh doanh đạt 9.382,9 tỷ won (8,5 tỷ USD), tăng lần lượt 18,2% và 45,5% so với cùng kỳ năm ngoái.Mặc dù lợi nhuận chíp bán dẫn không được như kỳ vọng, nhưng bù lại lợi nhuận các mặt hàng như smartphone, tivi, điện tử gia dụng lại tăng nhờ nhu cầu tiêu thụ tăng cao trong mùa dịch COVID-19.Cụ thể, lợi nhuận của mảng điện thoại di động đạt 4.390 tỷ won (gần 4 tỷ USD), chiếm tỷ trọng lớn nhất. Mảng kinh doanh tivi và điện tử gia dụng đạt lợi nhuận 1.200 tỷ won (hơn 1 tỷ USD).Ngược lại, lĩnh vực chíp bán dẫn chỉ đạt lợi nhuận 3.370 tỷ won (3,04 tỷ USD), do công ty tăng chi phí đầu tư cho dây chuyền sản xuất mới, và việc Samsung phải đóng cửa nhà máy ở thành phố Austin bang Texas (Mỹ) do bão tuyết.