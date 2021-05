Hàn Quốc gia hạn lệnh giãn cách xã hội hiện nay thêm ba tuần

Photo : KBS News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 30/4, Hàn Quốc ghi nhận thêm 661 ca nhiễm COVID-19, bao gồm 642 ca phát sinh trong cộng đồng, 19 ca ngoại nhập. Tổng số ca nhiễm tính đến nay là 122.007 ca.Theo khu vực, thủ đô Seoul phát sinh nhiều ca nhiễm nhất với 224 ca, tiếp theo là tỉnh Gyeonggi 148 ca, thành phố Ulsan 60 ca và thành phố Busan 31 ca.Trước tình hình số ca nhiễm mới vẫn ở mức cao, tại cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 30/4, Quyền Thủ tướng Hàn Quốc Hong Nam-ki cho biết Chính phủ quyết định gia hạn lệnh giãn cách xã hội mức 2 đối với Seoul và khu vực lân cận thủ đô, mức 1,5 đối với các địa phương còn lại và lệnh cấm tụ tập trên 5 người thêm ba tuần.Quyền Thủ tướng Hong nhận định dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát trong tháng 5 do nhiều ngày nghỉ lễ như ngày Thiếu nhi 5/5, ngày của Cha mẹ 8/5, Lễ Phật đản 19/5. Tuần lễ quản lý phòng dịch bắt đầu từ tuần trước cũng sẽ được kéo dài thêm một tuần.Sau hai tháng triển khai tiêm chủng, số người đã tiêm chủng mũi một vắc-xin COVID-19 đến nay đã đạt hơn 3 triệu người.Tốc độ tiêm chủng được đẩy nhanh nhờ nguồn cung vắc-xin ổn định, số lượng trung tâm tiêm chủng tăng. Ban đầu, Hàn Quốc phải mất 39 ngày để tiêm phòng cho 1 triệu người, nhưng hiện nay thời gian đã được rút ngắn còn 17 ngày để đạt mốc 2 triệu và một tuần để đạt mốc 3 triệu người. Số người đã đặt lịch hẹn nhưng không đến tiêm chủng chiếm tỷ lệ nhỏ 0,68%. Chính phủ hy vọng với đà này, Hàn Quốc sẽ đạt miễn dịch tập thể vào tháng 11.Theo đó, với những người đã hoàn tất tiêm chủng vắc-xin, Chính phủ cho phép sự tiếp xúc giữa bệnh nhân và người nhà tại các bệnh viện điều dưỡng với điều kiện hạn chế. Những người đã tiêm xong vắc-xin trong nước, xuất cảnh rồi lại nhập cảnh lại vào Hàn Quốc, dù có tiếp xúc với người nhiễm bệnh nhưng có kết quả xét nghiệm âm tính và không có triệu chứng nghi ngờ, thì sẽ được miễn cách ly tại nhà. Tuy nhiên, các đối tượng này phải làm xét nghiệm theo phương thức khuếch đại gen (PCR) hai lần trong vòng 14 ngày.Trong khi đó, bộ kit xét nghiệm tại nhà đã chính thức được bày bán tại một số hiệu thuốc. Sản phẩm được sử dụng bằng cách cá nhân tự lấy mẫu từ mũi, kết quả xét nghiệm có thể xác định bằng mắt thường trong vòng 15 đến 30 phút.Tuy nhiên, Chính phủ khuyến cáo đây chỉ được coi là một phương tiện phụ trợ, nếu người dùng nhận kết quả dương tính hoặc có dấu hiệu nhiễm bệnh nhưng cho kết quả âm tính khi tự xét nghiệm tại nhà thì nên tiếp tục làm xét nghiệm theo phương thức PCR.Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm (MFDS) thông báo đã tiến hành đánh giá sơ bộ vắc-xin Sputnik V (Nga) và vắc-xin Novavax (Mỹ) trước khi nộp đơn xin phê duyệt sản phẩm.