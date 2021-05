Hội đồng an ninh quốc gia khẳng định nỗ lực nối lại đối thoại liên Triều

Photo : KBS News

Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 29/4 đã mở cuộc họp Ủy ban thường trực Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) do Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Suh Hoon chủ trì, rà soát công tác chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ cuối tháng 5 tới.Tại cuộc họp, các ủy viên NSC nhất trí phát triển vững chắc hơn nữa mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ nhân hội đàm thượng đỉnh lần này, đồng thời tăng cường nỗ lực ngoại giao thông qua việc nối lại đối thoại liên Triều, Mỹ-Triều dưới sự phối hợp chặt chẽ giữa Seoul và Washington để đạt được tiến triển trong tiến trình hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.Ngoài ra, các ủy viên cũng thống nhất phương án thảo luận chặt chẽ giữa các Bộ, ngành kinh tế và an ninh nhằm tăng cường hợp tác chiến lược với các nước liên quan trong vấn đề biến đổi môi trường công nghiệp và thương mại toàn cầu thời gian gần đây.Bên cạnh đó, các ủy viên quyết định tiếp tục các biện pháp khắc phục tình hình dịch COVID-19 trong nước, cũng như nỗ lực hết sức để bảo vệ và hỗ trợ công dân Hàn Quốc tại Ấn Độ và Myanmar.