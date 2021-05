Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Moon Jae-in lần đầu dưới 30%

Photo : YONHAP News

Viện Gallup, cơ quan chuyên thăm dò ý kiến dư luận Hàn Quốc, ngày 30/4 công bố kết quả thăm dò ý kiến tiến hành từ ngày 27-29/4 với 1.000 nam nữ trưởng thành trên 18 tuổi. Kết quả, có 29% cử tri đánh giá tích cực về công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Moon Jae-in, giảm 2% so với tuần trước, lần đầu giảm xuống dưới 30%. Tỷ lệ ủng hộ của Tổng thống đã giảm liên tục từ tuần đầu tiên tháng 3 (40%).Ngược lại, có 60% cử tri đánh giá Tổng thống điều hành quốc gia chưa tốt, tương tự tuần trước. 11% cử tri được hỏi không đưa ra ý kiến. Lý do lớn nhất khiến các cử tri không ủng hộ Tổng thống là bởi "chính sách bất động sản" (chiếm 28%). Sau đó là tới lý do "thiếu sót trong đối phó với dịch COVID-19" (17%), "thiếu giải quyết vấn đề kinh tế/dân sinh" (9%).Theo khu vực, có 29% cử tri Seoul ủng hộ Tổng thống, 61% không ủng hộ. Xét theo nhóm tuổi, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống ở nhóm cử tri 20 tuổi đạt 21%, thấp hơn nhiều so với bình quân chung.Tỷ lệ ủng hộ đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đạt 33%, tăng 1%. Tỷ lệ ủng hộ đảng đối lập Sức mạnh quốc dân là 28%, tương tự tuần trước. Tỷ lệ ủng hộ đảng Công lý và Đảng vì Quốc dân cùng đạt 4%, đảng Dân chủ mở là 2%.Kết quả thăm dò nói trên có độ tin cậy đạt 95%, sai số trong khoảng ±3.1%, được đăng tải trên trang chủ của Viện Gallup và Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).