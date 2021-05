98% trường đại học Hàn Quốc giữ nguyên hoặc giảm học phí năm 2021

Photo : YONHAP News

Bộ Giáo dục Hàn Quốc và Hội đồng giáo dục Đại học Hàn Quốc ngày 30/4 đã công bố kết quả phân tích thông tin trường đại học tháng 4 năm 2021 đối với 195 trường đại học thông thường và đại học sư phạm đào tạo giáo viên cấp tiểu học hệ 4 năm.Trong số đó, 186 trường quyết định giữ nguyên mức học phí, 5 trường giảm học phí trong năm học 2021. Tuy nhiên, học phí trung bình một sinh viên phải nộp là 7.733.500 won (6.970 USD)/năm, tăng 7.600 won (6,85 USD) so với năm ngoái.Bộ Giáo dục giải thích khối ngành kỹ thuật có mức học phí cao, khối xã hội nhân văn thường có học phí rẻ. Trường đại học cơ cấu lại khoa, theo đó sinh viên khối kỹ thuật tăng trong khi chỉ tiêu sinh viên khối xã hội, nhân văn thu hẹp. Đây là lý do khiến học phí bình quân mỗi sinh viên phải nộp tăng.Xét theo phân ngành, ngành y là có học phí đắt đỏ nhất với 9.761.000 won (8.799 USD)/năm, tiếp theo là năng khiếu nghệ thuật, thể thao 7.734.800 won (6.973 USD)/năm, kỹ thuật 7.210.800 won (6.500 USD)/năm, khoa học tự nhiên 6.795.800 won (6.126 USD)/năm, xã hội và nhân văn 5.928.800 won (5.344 USD)/năm.Phí nhập học trung bình mà một sinh viên phải nộp là 173.100 won (156 USD), giảm 103.100 won (93 USD) so với một năm trước.Bộ giáo dục có kế hoạch bỏ hoàn toàn phí nhập học kể từ năm 2023. Năm 2022, sinh viên các trường đại học tư thục sẽ được hỗ trợ phí nhập học thông qua học bổng quốc gia, do đó sinh viên sẽ không phải nộp khoản này.Về kết quả học tập, 87,5% sinh viên đạt điểm B trở lên trong năm ngoái, tăng 15,8% cho với năm trước đó. Nguyên nhân được phân tích là do các lớp học triển khai theo hình thức trực tuyến nên nhiều môn học áp dụng hệ thống điểm tuyệt đối (không ràng buộc số lượng sinh viên đạt điểm tối đa), hoặc nới lỏng hệ thống điểm tương đối (ràng buộc tỷ lệ sinh viên đạt điểm tối đa).Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp (tháng 8 năm 2020 và tháng 2 năm 2021) đạt hơn 80/100 điểm là 91,8%, tăng 1,9% so với số liệu năm trước.Bên cạnh đó, có 129 trường cao đẳng (97%) trong tổng số 133 trường giữ nguyên hoặc giảm học phí năm 2021.Học phí bình quân một sinh viên cao đẳng phải nộp là 5.974.100 won (5.385 USD)/năm, tăng 12.100 won (11 USD) so với một năm trước. Phí nhập học trung bình là 86.200 won (78 USD), giảm 31.200 won (28 USD) so với năm 2019.Tỷ lệ sinh viên đạt điểm học phần trên B là 82,4%, tăng 10,2% và tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đạt thành tích 80/100 điểm là 85,8%, tăng 4,3%.