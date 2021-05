Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp Hàn Quốc tháng 3 cao kỷ lục

Photo : KBS News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 30/4 công bố trong tháng 3, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp của Hàn Quốc đạt 112,6 điểm, tăng 0,8% so với tháng 2. Đây là chỉ số cao nhất trong vòng hơn 21 năm qua, kể từ sau năm 2000, thời điểm bắt đầu thực hiện thống kê liên quan.Chỉ số công nghiệp tháng 3 tăng chủ yếu nhờ ngành dịch vụ. Do Chính phủ nới lỏng dần các biện pháp giãn cách xã hội từ tháng 2, lĩnh vực nhà hàng, khách sạn tăng 8,1%, lĩnh vực nghệ thuật, thể thao, giải trí tăng 7,6%, lĩnh vực vận tải, kho bãi cũng tăng 5,8% nhờ xuất khẩu tăng khiến lưu lượng hàng hóa tăng theo.Tiêu dùng cũng tăng mức cao nhất trong vòng 7 tháng. Thời tiết ấm lên, người dân ra ngoài nhiều hơn, nên doanh số hàng hóa ít bền như quần áo tăng tới hơn 9%. Doanh số hàng hóa lâu bền, bao gồm cả mỹ phẩm, tăng 1,5%. Đầu tư thiết bị vẫn giữ nguyên so với tháng trước.Chỉ số động thái kinh tế tổng hợp, chỉ số tổng hợp đánh giá tình trạng và xu hướng hiện tại của nền kinh tế, tăng 0,5 điểm; chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần tăng 0,2 điểm, tiếp tục xu hướng tăng 10 tháng liên tiếp.Cục thống kê quốc gia đánh giá các chỉ số trên cho thấy nền kinh tế đang có xu hướng hồi phục rõ ràng, tuy nhiên xu hướng lây lan dịch COVID-19 vẫn đang làm gia tăng tính bất ổn.