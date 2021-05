Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc xuống dưới ngưỡng 500 ca sau một tuần

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 3/5, Hàn Quốc ghi nhận 488 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 465 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 23 ca ngoại nhập. Tổng số ca nhiễm COVID-19 hiện nay là 123.728 ca.Số ca nhiễm mới giảm hơn 100 ca so với một ngày trước và xuống dưới mốc 500 ca sau một tuần.Theo địa phương, tỉnh Gyeonggi phát sinh nhiều ca nhiễm nhất với 129 ca, tiếp theo là thủ đô Seoul 123 ca, tỉnh Nam Gyeongsang 44 ca, tỉnh Bắc Gyeongsang 31 ca, tỉnh Nam Jeolla 24 ca, thành phố Ulsan 21 ca, thành phố Busan 16 ca, thành phố Incheon 14 ca, tỉnh Bắc Jeolla 12 ca, tỉnh Nam Chungcheong và thành phố Daegu mỗi nơi 10 ca, tỉnh Bắc Chungcheong và tỉnh Gangwon mỗi nơi 9 ca.Số ca có tình trạng bệnh nguy kịch là 164 ca, giảm 6 ca so với hai ngày trước đó. Thêm 1 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 1.834 ca, tỷ lệ tử vong là 1,48%.Số ca nhiễm bình quân ngày trong tuần trước đạt 570 ca/ngày, giảm gần 9% so với một tuần trước đó. Chính phủ phân tích xu hướng giảm do thời tiết ấm áp hơn, người dân có xu hướng hoạt động ngoài trời và mở cửa thông gió, ngoài ra lệnh cấm hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí ba tuần trước đã có hiệu quả.Tỷ lệ số ca nhiễm ngoài thủ đô Seoul và khu vực lân cận đã vượt 40% nhiều ngày liên tiếp cho thấy xu hướng lây nhiễm đã lan rộng khắp cả nước. Hơn nữa, tháng 5 có Ngày Cha mẹ (8/5), là dịp để người thân trong gia đình gặp gỡ. Do đó, có lo ngại cho rằng quy mô lây nhiễm có thể lan rộng bất cứ lúc nào.Các ca nhiễm chủ yếu phát sinh từ nhà thờ, công sở và các buổi gặp mặt. Tại quận Nam, thành phố Ulsan, một vụ lây nhiễm tập thể liên quan đến nhà thờ đã khiến 30 người nhiễm bệnh. Cũng tại địa phương này, vụ lây nhiễm tập thể ở một công ty đã làm phát sinh 11 ca nhiễm.Tỷ lệ tiêm phòng vắc-xin COVID-19 trên tổng dân số Hàn Quốc đạt 6,6%. Lịch tiêm chủng mũi hai vắc-xin của hãng dược AstraZeneca (Anh) dự kiến sẽ triển khai từ trung tuần tháng 5. Tuy nhiên, có lo ngại cho rằng kế hoạch tiêm chủng có thể gặp trở ngại nếu không thể nhập kịp thêm số lượng lớn vắc-xin AstraZeneca.Chủ tịch Ủy ban lâm sàng trung ương về bệnh truyền nhiễm mới Oh Myoung-don trong buổi họp báo hôm 3/5 nhận định dịch COVID-19 sẽ ăn sâu vào cuộc sống, dù đã bắt đầu tiêm chủng vắc-xin song để việc đạt được “miễn dịch cộng đồng” sẽ gặp nhiều khó khăn.