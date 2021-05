8 trên 10 người Hàn Quốc suy nghĩ Mỹ quan trọng hơn Trung Quốc về mặt kinh tế, an ninh

Photo : YONHAP News

Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc (FKI) ngày 3/5 công bố kết quả thăm dò ý kiến "Lựa chọn của người dân Hàn Quốc giữa mâu thuẫn Mỹ-Trung", ủy thác cho cơ quan thăm dò ý kiến dư luận Monoresearch tiến hành với 1.010 nam nữ trên 20 tuổi.Mức độ thiện cảm của người dân Hàn Quốc với Mỹ đạt 6,8 trên 10 điểm, gần gấp đôi mức độ thiện cảm với Trung Quốc là 3,5 điểm. Điều này cho thấy người dân Hàn Quốc cảm thấy gần gũi hơn với Mỹ.Theo độ tuổi, mức độ thiện cảm với Mỹ của nhóm thanh niên 20, 30 tuổi đạt lần lượt 6,9 và 7 điểm, cao hơn các nhóm tuổi khác. Mức độ thiện cảm của hai nhóm tuổi này với Trung Quốc chỉ đạt 2,8 điểm và 2,6 điểm.Về khía cạnh chính sách, 70,7% người dân trả lời Hàn Quốc cần Mỹ vì sự thịnh vượng kinh tế, trong khi tỷ lệ này là 19% với Trung Quốc. 75,9% trả lời Seoul phải duy trì quan hệ tốt đẹp hơn với Washington, 16% người chọn câu trả lời tương tự với Bắc Kinh.Về khía cạnh tổng hợp, 77,7% người dân chọn Mỹ quan trọng hơn với Hàn Quốc, trong khi chỉ có 12,7% chọn Trung Quốc.Tuy nhiên, sự cách biệt trên được phỏng đoán sẽ giảm trong thời gian tới. Chỉ có 65,7% người dân chọn Mỹ trong câu hỏi quốc gia nào quan trọng với Hàn Quốc sau 10 năm, thấp hơn 12% so với hiện nay. 24,2% chọn Trung Quốc quan trọng hơn, cao hơn 11,5%.Trong số những người dân chọn Mỹ quan trọng hơn Trung Quốc, 41,4% chọn lý do hai nước "chia sẻ giá trị chung về chủ nghĩa tự do dân chủ, kinh tế thị trường", 35,9% là lý do "Mỹ là đồng minh an ninh quan trọng vì hòa bình bán đảo Hàn Quốc", 16,2% chọn lý do "cần đẩy mạnh hợp tác với cường quốc kinh tế số một thế giới".Trong số những người chọn Trung Quốc quan trọng hơn Mỹ, có 55,4% chọn lý do "cơ hội hợp tác kinh tế với thị trường khổng lồ 1,4 tỷ dân".Về phương hướng thứ tự ưu tiên chính sách với Mỹ, 38,4% chọn "đẩy mạnh hợp tác đồng minh quân sự", 22,4% là "chính sách phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên", 19,4% là "hợp tác cải tổ chuỗi cung ứng công nghiệp toàn cầu như chíp bán dẫn", 12,7% là "đối phó chung với sự nổi lên của Trung Quốc".Trong khi đó, 39,9% chọn thứ tự ưu tiên chính sách ngoại giao với Trung Quốc là "tăng cường hợp tác vì thống nhất bán đảo Hàn Quốc", chiếm nhiều nhất.