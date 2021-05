Người nước ngoài vẫn được hưởng trợ cấp sinh con dù nhập tịch Hàn Quốc sau khi sinh

Photo : YONHAP News

Ủy ban thẩm định hành chính trung ương trực thuộc Ủy ban vì quyền lợi người dân ngày 4/5 đã ra kết luận người nước ngoài tham gia hoạt động kinh tế tại Hàn Quốc dù nhập tịch sau khi sinh con vẫn được hưởng trợ cấp sinh con.Trước đó, một phụ nữ nước ngoài làm lao động hợp đồng tự do (freelancer) trong nước, phát sinh thu nhập và đóng thuế. Sau khi sinh con, người này được nhập tịch Hàn Quốc và đề nghị Sở Lao động địa phương chi trả trợ cấp sinh con dành cho người không tham gia bảo hiểm tuyển dụng. Tuy nhiên, Sở lao động đã từ chối chi trả với lý do người này vẫn là người nước ngoài vào thời điểm sinh con.Theo ủy ban trên, trợ cấp sinh con là nhằm mục đích bảo vệ và hỗ trợ sinh kế cho người phụ nữ sau khi sinh không được hưởng trợ cấp nghỉ việc trước và sau khi sinh do không tham gia bảo hiểm tuyển dụng. Nếu như phụ nữ tham gia hoạt động kinh tế phát sinh thu nhập trên ba tháng trong vòng 18 tháng trước khi sinh thì sẽ được hưởng trợ cấp 1.500.000 won (1.335 USD), mỗi tháng 500.000 won (445 USD).Với mục đích như vậy, Ủy ban thẩm định hành chính trung ương cho rằng việc từ chối chi trả trợ cấp sinh con cho người phụ nữ trên với lý do người này chưa mang quốc tịch Hàn Quốc khi sinh con là không thỏa đáng.