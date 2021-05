Độ tuổi bình quân chủ hộ gia đình ở Seoul là 51,8 tuổi

Photo : YONHAP News

Thành phố Seoul ngày 4/5 công bố kết quả "Điều tra chỉ số chính sách đô thị Seoul 2020". Kết quả điều tra cho thấy độ tuổi bình quân của chủ hộ gia đình ở thủ đô là 51,8 tuổi, tăng thêm 2,9 tuổi trong vòng 5 năm.Số thành viên bình quân mỗi hộ gia đình là 2,33 người, giảm 0,31 người so với năm 2015. Hộ gia đình một thành viên chiếm nhiều nhất 33,4%. Sau đó tới hộ hai thành viên 25,8%, hộ ba thành viên 20,6%, hộ 4 thành viên 15,8%, hộ 5 thành viên trở lên chiếm 4,5%.Có 42,1% hộ gia đình có nhà riêng, tăng 1% so với 5 năm trước. 31,3% hộ đang thuê nhà theo tháng (wolse), tăng 5,3%; 26,2% hộ thuê nhà theo hình thức đặt cọc trọn gói (jeonse), giảm 6,7%.20% hộ gia đình ở Seoul đang sống cùng thú cưng, trong đó 74,7% nuôi chó, 16,1% nuôi mèo, 4,6% nuôi cả chó và mèo, 4,6% nuôi động vật khác.63,8% người dân Seoul muốn sống tiếp tại Seoul sau 10 năm, tăng 3,3% so với năm trước. Xét theo độ tuổi, 67,2% người dân ở độ tuổi 30 muốn sống tiếp ở Seoul sau 10 năm, chiếm tỷ lệ cao nhất. 41,6% người trên 60 tuổi muốn rời Seoul sống nơi khác.Kết quả phân tích cụ thể sẽ được thành phố công bố thành báo cáo vào tháng 12. Dữ liệu điều tra được đăng tải trên trang dữ liệu mở thành phố Seoul (data.seoul.go.kr). Cuộc điều tra trên được tiến hành từ tháng 9 tới tháng 10 năm ngoái với 20.000 hộ gia đình (40.085 người trên 15 tuổi) sống ở Seoul, 5.000 người dân thành phố và 2.500 người nước ngoài.