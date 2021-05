Một trường hợp từ chối nhập ngũ vì lý do tôn giáo bị bác đề nghị biên chế vào binh lực thay thế

Photo : Getty Images Bank

Ủy ban thẩm định binh lực thay thế thuộc Cơ quan quản lý nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ quân sự Hàn Quốc (MMA) ngày 4/5 đã lần đầu bác đơn đề nghị biên chế vào binh lực thay thế với một người từ chối nhập ngũ vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo.Trong quá trình thẩm định, ủy ban phát hiện được vào tháng 11/2019, người này đã bị xét xử hình sự về hành vi phạm tội tình dục kỹ thuật số với trẻ em. Mặc dù người này giải thích đã hối lỗi và kiểm điểm về hành vi đi ngược lại với giáo lý của tôn giáo mà bản thân đang theo, nhưng Ủy ban thẩm định không chấp nhận.Ủy ban này chỉ ra rằng hành vi tội phạm tình dục kỹ thuật số với phụ nữ và trẻ em không khác nào hành vi bạo hành tình dục được sử dụng rộng rãi như một chiến lược quân sự trong chiến tranh. Người này từ chối nhập ngũ với lý do "yêu thương láng giềng, không muốn diễn tập lại chiến tranh", nhưng lại có hành vi mâu thuẫn nghiêm trọng với đức tin của bản thân.Ủy ban thẩm định binh lực thay thế được ra mắt vào cuối tháng 6 năm ngoái, tới nay đã nhận được 2.116 đơn đề nghị biên chế vào binh lực thay thế, trong đó có 1.208 người được chấp thuận.Tháng 6/2018, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ra phán quyết rằng Khoản 1 Điều 5 của Luật nghĩa vụ quân sự không quy định chế độ nghĩa vụ thay thế cho những người từ chối thực hiện nghĩa vụ quân sự là không phù hợp với Hiến pháp. Tòa án Hiến pháp đặt thời hạn sửa đổi điều luật này tới hết ngày 31/12/2019.Tới tháng 11/2019, Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự thảo "Luật binh lực thay thế và phục vụ nghĩa vụ quân sự thay thế", và dự thảo "Luật nghĩa vụ quân sự" sửa đổi, với nội dung áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự thay thế với các trường hợp từ chối nhập ngũ vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo. Thời gian phục vụ nghĩa vụ quân sự thay thế là 36 tháng, theo hình thức phục vụ công ích trong trại giam, không bao gồm các nghiệp vụ có sử dụng vũ khí hay liên quan tới quản lý, giám sát.