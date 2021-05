Tổng thống trò chuyện với các em nhỏ nhân Ngày Thiếu nhi 5/5

Photo : YONHAP News

Nhân Ngày Thiếu nhi 5/5 lần thứ 99, Tổng thống Moon Jae-in và Đệ nhất phu nhân Kim Jung-sook đã dự sự kiện chúc mừng Tết Thiếu nhi với các em học sinh trường tiểu học Doseong ở huyện Pyeongchang, tỉnh Gangwon. Sự kiện được tổ chức qua video, kết nối Phủ Tổng thống với trường. Tổng thống đã cùng chơi trò chơi, trò chuyện với các em nhỏ.Tổng thống bày tỏ lấy làm tiếc vì không thể mời các thiếu nhi tới thăm Phủ Tổng thống do dịch COVID-19. Ông hy vọng các em sẽ sớm có thể bỏ khẩu trang, thỏa sức chạy nhảy và nô đùa.Các em nhỏ đã chia sẻ với Tổng thống về những điều ước của mình, như dịch COVID-19 sớm biến mất, không có ô nhiễm môi trường. Về điều này, Tổng thống bày tỏ tin tưởng rằng sự đồng hành của các em thiếu nhi sẽ góp phần hoàn thành sớm những mục tiêu này. Ông Moon cam kết sẽ không quên những mơ ước mà các em đã chia sẻ, nỗ lực để xây dựng một quốc gia nơi mọi trẻ em đều mạnh khỏe, hạnh phúc, và có thể thỏa sức ước mơ.Mặt khác, chính giới Hàn Quốc ngày 5/5 đồng loạt cam kết xây dựng một xã hội an toàn, không phân biệt cho các em nhỏ nhân Ngày Thiếu nhi.Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành cam kết sẽ nỗ lực hết sức để các em thiếu nhi có thể lớn lên trong môi trường an toàn, khỏe mạnh, không bị phân biệt, một xã hội nơi Nhà nước chịu trách nhiệm về những trẻ em cần được chăm sóc. Đảng đối lập Sức mạnh quốc dân cam kết sẽ nỗ lực xây dựng một xã hội công bằng, an toàn, nơi mọi trẻ em được yêu thương và bảo vệ.Đảng Công lý cam kết sẽ nỗ lực hết sức để các em nhỏ có thể có cuộc sống an toàn, bình đẳng trong mùa dịch COVID-19 và cuộc khủng hoảng khí hậu. Đảng vì Quốc dân thì nhấn mạnh về việc phải xây dựng một môi trường bảo vệ trẻ em khỏi bạo hành và các mối uy hiếp khác, đảm bảo các em nhỏ trưởng thành mà không bị phân biệt đối xử.