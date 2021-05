Hàn Quốc đứng thứ ba thế giới về năng lực cạnh tranh ngành chế tạo

Photo : YONHAP News

Viện kinh tế công nghiệp và thương mại Hàn Quốc (KIET) ngày 5/5 công bố báo cáo về chỉ số năng lực cạnh tranh ngành chế tạo (CIP) do Tổ chức phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) công bố tháng 7 năm ngoái. Theo đó, Hàn Quốc đứng thứ ba trên 152 nước sau Đức và Trung Quốc.Chỉ số CIP được UNIDO công bố hai năm một lần, thể hiện năng lực cạnh tranh ngành chế tạo theo cấp độ quốc gia theo 8 hạng mục, trong đó bao gồm giá trị gia tăng ngành chế tạo trên đầu người và kim ngạch xuất khẩu ngành chế tạo.Hàn Quốc từng đứng thứ 17 vào năm 1990, sau đó liên tục nâng cao được thứ hạng. Năm ngoái, lần đầu tiên Hàn Quốc vượt qua Mỹ, Nhật Bản, vươn lên đứng thứ ba.Ngành chế tạo được đánh giá là đã đóng vai trò "trụ đỡ" cho tăng trưởng và việc làm của nền kinh tế Hàn Quốc trong đại dịch COVID-19.Theo báo cáo, năm 2020, mức độ đóng góp cho tăng trưởng của ngành chế tạo đã giảm 1,6% vào quý II, nhưng sau đó chỉ còn giảm 0,2% trong quý III, 0% trong quý IV, vượt ngành dịch vụ hai quý liên tiếp. Mức độ đóng góp vào tăng trưởng của ngành dịch vụ trong quý III đã giảm 0,8%, quý IV giảm 1%.Về khía cạnh tuyển dụng, trong khi lao động có việc làm ngành chế tạo vẫn duy trì ở mức ổn định so với năm trước, thì ngành dịch vụ đã sụt giảm mạnh sau khi bùng phát dịch COVID-19.Báo cáo cho biết so với năm 2019, trước khi bùng phát dịch COVID-19, tỷ lệ tăng trưởng của Hàn Quốc giảm thấp thứ 4 trong số 28 nước lớn, tỷ lệ thất nghiệp thấp thứ 6. Trong năm ngoái, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế thế giới đã giảm 3,3%, mức giảm tồi tệ nhất kể từ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu, trong khi mức giảm của Hàn Quốc chỉ dừng ở 1%.Trong tháng 4 năm ngoái, xuất khẩu của Hàn Quốc giảm mạnh 25,6%, nhưng sau đó tăng trưởng trở lại nhanh chóng, góp phần vào năng lực cạnh tranh ngành chế tạo của Hàn Quốc.