Photo : YONHAP News

Đài châu Á tự do (RFA) của Mỹ ngày 5/5 đưa tin Đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Bình Nhưỡng Edwin Salvador trong bài phóng vấn với RFA cho biết Bắc Triều Tiên đã gia nhập Hội đồng cung cấp vắc-xin quốc tế (COVAX Facility), theo đó nước này đang trong quá trình đáp ứng các tiêu chuẩn về kỹ thuật để được cung ứng vắc-xin COVID-19 từ COVAX.Ông Salvador cho biết Tổ chức y tế thế giới sẽ tiếp tục hợp tác để miền Bắc có thể thỏa mãn các điều kiện kỹ thuật, chuẩn bị cho việc nhập vắc-xin. Tuy nhiên, ông Salvador không nêu cụ thể "tiêu chuẩn kỹ thuật" mà Bắc Triều Tiên phải thỏa mãn.Trước đó, COVAX công bố phân bổ cho Bắc Triều Tiên 1.992.000 liều vắc-xin COVID-19. Bắc Triều Tiên thuộc 92 nước thu nhập thấp, là đối tượng của "cam kết COVAX AMC", một cơ chế trong đó các nước phát triển tài trợ nhằm bảo đảm phân phối vắc-xin COVID-19 cho tất cả các quốc gia.Ban đầu, phía COVAX dự kiến sẽ chuyển 1.704.000 liều vắc-xin của hãng dược AstraZeneca do Viện Huyết thanh Ấn Độ (SII) sản xuất cho tới hết tháng 5, nhưng dự kiến việc cung ứng sẽ bị trì hoãn.Theo báo cáo của WHO, tính đến ngày 15/4, Bắc Triều Tiên đã xét nghiệm COVID-19 cho 24.542 người và vẫn chưa ghi nhận ca nhiễm nào.