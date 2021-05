18,2% trẻ em Bắc Triều Tiên bị suy dinh dưỡng thể thấp còi

Photo : YONHAP News

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Tổ chức y tế thế giới (WHO), Ngân hàng thế giới (WB) ngày 5/5 đồng công bố báo cáo "Ước tính về tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em năm 2021".Tỷ lệ trẻ em Bắc Triều Tiên dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi trong năm 2020 là 18,2% (317.800 trẻ), cải thiện hơn so với mức 26,1% năm 2012, nhưng vẫn còn thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn quốc tế. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi thừa cân là 1,9% (33.200 trẻ), tăng nhẹ so với mức 1,3% (21.400 trẻ) năm 2012.Báo cáo chỉ ra rằng trẻ bị thấp còi do suy dinh dưỡng sẽ dẫn tới những hệ quả nghiêm trọng, như không thể tăng trưởng chiều cao, chậm phát triển trí não, khó khăn trong việc tiếp thu bài giảng trên lớp. Những trẻ em này khi trưởng thành cũng sẽ gặp khó khăn trong hoạt động xã hội.Báo cáo cũng bày tỏ lo ngại về tác động của dịch COVID-19 tới việc cung cấp dinh dưỡng cho trẻ em tại miền Bắc. Dịch COVID-19 đã hạn chế việc trẻ em được ăn các món ăn giàu dinh dưỡng, cơ hội được hoạt động thể chất đầy đủ, hay các dịch vụ dinh dưỡng thiết yếu, nên vấn đề dinh dưỡng càng trầm trọng hơn. Tác động tiêu cực từ dịch COVID-19 tới tình trạng này sẽ còn kéo dài trong vòng vài năm tới.