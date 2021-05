Seoul hoan nghênh nỗ lực khôi phục tiếp xúc với miền Bắc của Washington

Photo : YONHAP News

Phát biểu tại buổi gặp gỡ phóng viên ngày 6/5, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã bày tỏ đánh giá tích cực những nỗ lực của Mỹ trong việc nối lại tiếp xúc với Bắc Triều Tiên, khi được hỏi về lập trường của Hàn Quốc liên quan đến tin tức mà tờ Bưu điện Washington ngày 5/5 (giờ địa phương) đưa về việc miền Bắc không có phản ứng gì trước những nỗ lực khôi phục tiếp xúc của Mỹ.Quan chức này cũng đồng thời khẳng định lập trường của Chính phủ Hàn Quốc là mong muốn các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên sẽ được tiến hành càng sớm càng tốt.Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, đến thời điểm hiện tại, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã có tổng cộng 42 hoạt động công khai, bao gồm cả lần thưởng thức buổi biểu diễn với Đệ nhất phu nhân Ri Sol-ju và gia đình các quân nhân hôm 5/5, nhiều gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.Bà Ri Sol-ju đã có tổng cộng 4 hoạt động công khai trong năm nay, gồm một lần xem biểu diễn hôm 5/5, một hôm thưởng thức buổi biểu diễn kỷ niệm nhân ngày sinh ngày sinh của cố Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Kim Jong-il hồi tháng 2 và thưởng thức buổi biểu diễn, viếng cung Thái Dương Kumsusan nhân dịp kỷ niệm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành (Kim Il-song).Mặt khác, quan chức này xác nhận Bắc Triều Tiên đang trong quá trình đáp ứng các tiêu chuẩn về kỹ thuật để được cung ứng vắc-xin COVID-19 từ Hội đồng cung cấp vắc-xin quốc tế (COVAX Facility). Theo đó, nước này phải nộp nhiều tài liệu bao gồm thứ tự tiêm chủng ưu tiên, phương thức vận chuyển, thủ tục phê duyệt và thử nghiệm lâm sàng.Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với Đài châu Á tự do (RFA) của Mỹ hôm 5/5, Đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Bình Nhưỡng Edwin Salvador cho biết miền Bắc đang trong quá trình đáp ứng các tiêu chuẩn về kỹ thuật để được cung ứng vắc-xin COVID-19 từ COVAX.