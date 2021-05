BLACKPINK và đạo diễn phim điện ảnh “Minari” lọt danh sách “100 người châu Á có tầm ảnh hưởng nhất 2021”

Photo : YONHAP News

Tổ chức phi lợi nhuận Golden House ngày 6/5 đã công bố danh sách “100 gương mặt châu Á có ảnh hưởng nhất trong năm 2021” (The 100 Most Impactful Asians of the Year), trong đó có đạo diễn người Mỹ gốc Hàn Lee Isaac Chung của bộ phim “Minari” vừa đoạt giải tượng vàng Oscar ở hạng mục "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" và nhóm nhạc nữ K-pop BLACKPINK.Golden House là một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động bảo vệ bản sắc và thúc đẩy sự đa dạng của văn hóa châu Á.BLACKPINK nổi lên là một nhóm nhạc nữ tiêu biểu của K-pop, nhận được sự yêu thích bùng nổ trên Youtube trong thời gian gần đây, với số lượng người theo dõi kênh đạt 60,8 triệu người, đứng thứ hai trong số các nghệ sĩ âm nhạc trên toàn thế giới, chỉ sau nam ca sĩ người Mỹ Justin Bieber (63,1 triệu người).Golden House nhận định BLACKPINK là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc từng giành vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. 4 cô gái “hắc hường” đã phá vỡ kỷ lục cao nhất trong lịch sử nhóm nhạc nữ K-pop bằng ca khúc “Ice Cream” phát hành năm ngoái 2020, đạt thứ hạng 13 trên Billboard Hot 100.Về đạo diễn Lee Isaac Chung, Golden House đánh giá cao những thành tựu của bộ phim điện ảnh “Minari” do ông làm đạo diễn. Bộ phim đã càn quét các hạng mục giải thưởng lớn tại nhiều liên hoan phim quốc tế, trong đó đáng chú ý nhất phải kể đến 6 đề cử tại Lễ trao giải Oscar năm nay. Nữ diễn viên gạo cội Youn Yuh-jung cũng đã viết nên lịch sử khi nhận giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" tại lễ trao giải Oscar 2021 với vai diễn trong bộ phim này.Ngoài ra, cộng đồng người hâm mộ K-pop, “K-pop fandom”, cũng được xếp như một cái tên trong danh sách 100 gương mặt có ảnh hưởng nhất châu Á năm 2021. Golden House đánh giá rằng “K-pop fandom” cũng đang tạo ra những ảnh hưởng lớn nhất định đến xã hội.