Cán cân vãng lai Hàn Quốc đạt thặng dư 11 tháng liên tiếp

Theo thống kê sơ bộ về cán cân thanh toán quốc tế do Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) công bố ngày 7/5, cán cân vãng lai của Hàn Quốc tháng 3 vừa qua đã đạt thặng dư 7,8 tỷ USD, duy trì thặng dư 11 tháng liên tiếp, cao hơn gần 1,9 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái (5,94 tỷ USD).Trong quý I năm nay, thặng dư cán cân vãng lai đã đạt 22,8 tỷ USD, quy mô tăng 76,5% so với cùng kỳ năm ngoái (12,9 tỷ USD).Cũng so với năm 2020, thặng dư cán cân hàng hóa tháng 3 đạt 7,9 tỷ USD tăng 960 triệu USD; kim ngạch xuất khẩu đạt 54,4 tỷ USD, tăng 18,5% (8,5 tỷ USD), và kim ngạch nhập khẩu đạt 46,5 tỷ USD, tăng 19,3% (7,52 tỷ USD).Trong khi đó, cán cân dịch vụ thâm hụt 900 triệu USD, quy mô thâm hụt có phần thu hẹp so với mức thâm hụt 1,65 tỷ USD trong tháng 3 năm ngoái. Đặc biệt, chỉ số cước container Shanghai (SCFI) tăng 194,4%, kéo theo đó cán cân vận tải đã đảo chiều từ thâm hụt 90 triệu USD tháng 3 năm 2020 thành thặng dư 690 triệu USD trong tháng 3 năm nay.Đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc tại nước ngoài tăng 4,22 tỷ USD. Ngược lại, đầu tư nước ngoài vào Hàn Quốc tăng 1,97 tỷ USD. Đầu tư chứng khoán của người Hàn Quốc tại nước ngoài tăng 6,43 tỷ USD, đầu tư chứng khoán của người nước ngoài tại Hàn Quốc tăng 7,27 tỷ USD.