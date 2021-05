Số ca nhiễm COVID-19 mới ở Hàn Quốc có xu hướng giảm

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 7/5, Hàn Quốc ghi nhận thêm 525 ca nhiễm COVID-19, gồm 509 ca phát sinh trong cộng đồng và 16 ca ngoại nhập. Tổng số ca nhiễm đến nay là 126.044 ca.Trong khi đó, số người đã hoàn tất tiêm vắc-xin COVID-19 đã tăng thêm 41.965 người, nâng tổng số đã hoàn tất tiêm mũi một đến nay lên 3.608.616 người. Số người hoàn tất tiêm hai mũi vắc-xin là 397.190 người, tăng 3.491 người so với một ngày trước.Số ca nhiễm bình quân ngày liên tục ở mức 600 ca trong tháng trước đã giảm xuống mức 500 ca trong tuần đầu tiên của tháng 5. Hệ số lây nhiễm, thể hiện một bệnh nhân mắc COVID-19 có thể lây cho bao nhiêu người khác, cũng giảm dưới mức 1.Tại cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương hôm 7/5, quyền Thủ tướng Hàn Quốc Hong Nam-ki đánh giá số ca nhiễm hiện này có xu hướng giảm và tình hình đang được cải thiện phần nào. Cơ quan phòng dịch đặt mục tiêu kiểm soát số ca nhiễm mới dưới mốc 500 ca/ngày.Tuy nhiên, cơ quan phòng dịch khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác do các vụ lây nhiễm tập thể vẫn xuất hiện rải rác trên cả nước, như vụ lây nhiễm 57 lao động nước ngoài ở tỉnh Gangwon, 19 người tại một phòng game máy tính (PC) ở thủ đô Seoul, 19 người trong một quán ăn lân cận thủ đô Seoul.Cơ quan phòng dịch cũng đã triển khai điều tra dịch tễ tại thành phố Ulsan, nơi phát hiện ca nhiễm virus biến thể có nguồn gốc từ Anh. Ngoài ra, Chính phủ cho biết sẽ chú ý đặc biệt ngăn chặn sự xâm nhập của virus biến thể từ Ấn Độ.Trong một tin liên quan, người Hàn Quốc trong độ tuổi từ 70-74 tuổi đã có thể bắt đầu đặt lịch tiêm chủng từ ngày 6/5. Đến nay đã có 246.000 người, tương đương 11,5% nhóm đối tượng tiêm chủng, đặt lịch hẹn. Tiếp đó, nhóm độ tuổi từ 65-69 sẽ có thể đặt lịch tiêm phòng từ ngày 10/5 tới.Hàn Quốc vẫn giữ nguyên mục tiêu hoàn tất tiêm chủng mũi một cho hơn 12 triệu người dân đến hết nửa đầu năm 2021.