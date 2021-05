Hội đồng an ninh quốc gia Hàn Quốc đánh giá tích cực chính sách mới của Mỹ với miền Bắc của Mỹ

Photo : KBS News

Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 6/5 đã mở cuộc họp Ủy ban thường trực Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) dưới sự chủ trì của Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Suh Hoon.Trong thông cáo báo chí công bố sau cuộc họp, Phủ Tổng thống cho biết NSC đánh giá Mỹ đã quyết định chính sách mới với Bắc Triều Tiên theo hướng thực tế và thực chất, đặt trọng tâm vào ngoại giao, trên cơ sở hợp tác chặt chẽ Hàn-Mỹ.Trước đó, Washington đã hoàn tất quá trình xem xét chính sách với Bình Nhưỡng sau tròn 100 ngày nhậm chức của Tổng thống Joe Biden. Nội dung cụ thể hiện vẫn chưa được công bố nhưng Nhà Trắng cho biết sẽ tiếp cận vấn đề Bắc Triều Tiên một cách thực chất, tìm kiếm giải pháp ngoại giao để đạt mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Hàn Quốc.Dự kiến trong thời gian tới, Mỹ sẽ đẩy nhanh triển khai nhiều động thái hướng đến phi hạt nhân hóa, thiết lập hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.Cũng tại cuộc họp, các ủy viên thường trực Hội đồng an ninh quốc gia Hàn Quốc đạt được nhất trí sẽ thúc đẩy thảo luận, hợp tác với các nước liên quan để sớm nối lại đối thoại Mỹ-Triều và liên Triều; đồng thời hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong các vấn đề đồng minh Hàn-Mỹ nhằm đạt thành quả to lớn tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ dự kiến tổ chức ngày 21/5 tới.NSC cũng sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình tại Ấn Độ, Myanmar để bảo vệ, hỗ trợ công dân trong các trường hợp khẩn cấp, đồng thời tiếp tục thực thi các biện pháp cần thiết nhằm khắc phục tình hình dịch COVID-19 trong nước.