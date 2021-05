Giá trị mua sắm trực tuyến của Hàn Quốc tăng 26% trong tháng 3

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 6/5 công bố báo cáo "Xu hướng mua sắm trực tuyến tháng 3/2021" cho biết trong tháng 3, giá trị mua sắm trực tuyến đã đạt 15.890,8 tỷ won (14,16 tỷ USD), tăng 26,4% so với một năm trước.Xét theo mặt hàng, dịch vụ ăn uống đạt 2.033,3 tỷ won (1,81 tỷ USD), tăng 62,4% so với cùng kỳ năm 2020; thiết bị gia dụng, điện tử viễn thông tăng 22%; thực phẩm và đồ uống tăng 21,1%.Trong số các giao dịch trực tuyến, mua sắm qua điện thoại đạt giá trị 10.981,6 tỷ won (9,79 tỷ USD), tăng 29,4%, chiếm tỷ trọng 69,1%.Trong quý I năm nay, giá trị giao dịch mua sắm trực tuyến đạt 44.691,7 tỷ won (39,83 tỷ USD), tăng 21,3% so với một năm trước. Dịch vụ du lịch, giao thông giảm 34,4%, mỹ phẩm giảm 3,8%, nhưng dịch vụ ăn uống lại tăng tới 71,9%, thực phẩm và đồ uống tăng 32,8%, thiết bị gia dụng, điện tử viễn thông tăng 35,2%.Giá trị giao dịch qua điện thoại trong quý I ghi nhận mức kỷ lục 31.316,9 tỷ won (27,9 tỷ USD), tăng 26,3%.Cục thống kê quốc gia phân tích giao dịch mua sắm trên mạng trực tuyến gia tăng do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Cùng với đó, hệ thống thanh toán trực tuyến phát triển cũng mang lại nhiều tiện lợi cho người mua.Giá trị mua sắm trực tiếp từ nước ngoài đạt 1.412,5 tỷ won (1,26 tỷ USD), tăng 44,2%, mức cao nhất kể từ khi có thống kê liên quan từ năm 2014. Ngược lại, doanh số bán hàng trực tiếp ra nước ngoài đạt 1.178,2 tỷ won (1,05 tỷ USD), giảm 23%, mức giảm sâu kỷ lục.Cục thống kê quốc gia giải thích mua sắm trực tiếp từ nước ngoài tăng nhờ tâm lý tiêu dùng được hồi phục, các doanh nghiệp vận chuyển đẩy mạnh dịch vụ giao hàng nhanh. Ngược lại, doanh số bán hàng trực tiếp ra nước ngoài giảm do số khách du lịch giảm vì dịch COVID-19.