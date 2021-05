Giá cả dịch vụ ăn uống tháng 4 tại Hàn Quốc tăng cao nhất sau 22 tháng

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 9/5 đã công bố số liệu về xu hướng giá tiêu dùng tháng 4. Theo đó, chỉ số giá dịch vụ ăn uống đạt 113,02 điểm (mức chuẩn 100 điểm năm 2015), tăng 1,9% so với một năm trước, mức tăng mạnh nhất trong vòng 22 tháng kể từ tháng 6 năm 2019 (1,9%). Giá dịch vụ ăn uống chỉ tăng khoảng 0,5-1% trong năm 2020, sau đó liên tục có xu hướng tăng dần từ ba tháng đầu năm nay, từ 1,1% lên 1,3% và 1,5%.23 trong số 39 món ăn có mức tăng giá mạnh so với mức tăng bình quân. Món ăn có giá tăng mạnh nhất là cháo, tăng 7,6% so với năm ngoái, mức tăng cao nhất kể từ tháng 6 năm 2019 (8,8%). Giá các món được người dân ưa chuộng như mì tương đen Jajangmyeon tăng 3,2%, cơm cuộn Kimbap tăng 4,4%, hamburger 6,1%, hải sản sống sashimi 6%, giá một suất ăn tại nhà ăn công ty tăng 4,4% và cơm rang 3,8%.Chỉ có ba hạng mục giá giảm là pizza (-2,9%), cà phê (-0,4%) và suất cơm trong trường học (-100%).Một quan chức Cục thống kê quốc gia giải thích giá các mặt hàng ăn uống bên ngoài tăng do giá cả nguyên liệu đầu vào đắt đỏ và chi phí vận hành như phí thuê mặt bằng tăng. Đặc biệt, một số món ăn như món gà có bao gồm cả chi phí giao hàng trong giá, cũng là một nguyên nhân khiến giá cả các món ăn trở nên đắt đỏ hơn.