Hàn Quốc đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng cho người cao tuổi

Nhóm xúc tiến tiêm chủng vắc-xin COVID-19 của Hàn Quốc thông báo bắt đầu nhận đăng ký tiêm chủng cho đối tượng từ 65-69 tuổi (sinh năm 1952-1956) từ ngày 10/5.Đến nay, 95% số ca tử vong do COVID-19 là người trên 60 tuổi. Tỷ lệ tử vong là 1,5%, song có tới 5,2% bệnh nhân tử vong trên 60 tuổi. Chính phủ đánh giá người cao tuổi là đối tượng đặc biệt có nguy cơ lây nhiễm cao, qua đó mở rộng đặt lịch trước nhằm đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng.Cụ thể, nhóm 65-69 tuổi và 60-64 tuổi bắt đầu lần lượt đăng ký tiêm chủng từ ngày 10/5 và ngày 13/5 đến ngày 3/6. Người dân thuộc nhóm đối tượng nói trên có thể đặt lịch tiêm chủng qua điện thoại di động, trên trang chủ tiêm chủng phòng dịch COVID-19 (https://ncvr.kdca.go.kr) hay gọi điện đến đường dây nóng 1339 của Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA). Con cái khi đặt lịch tiêm chủng thay cha mẹ cần xuất trình giấy tờ chứng minh mối quan hệ gia đình.Sau khi đặt lịch, đối tượng từ 65-75 tuổi sẽ bắt đầu tiêm chủng từ ngày 27/5 và người từ 60-64 tuổi tiêm chủng từ ngày 7/6.Chính phủ cho biết số ca nhiễm liên quan đến bệnh viện điều dưỡng đã giảm từ mốc khoảng 400 ca thời điểm trước khi tiêm chủng hồi tháng 1 và tháng 2, xuống chỉ hơn khoảng 20 ca sau khi triển khai tiêm chủng. Chính phủ nhấn mạnh người dân không nên lo lắng về những tin đồn thất thiệt liên quan đến tính an toàn của vắc-xin, việc tiêm chủng là nhằm bảo vệ tính mạng và sự an toàn cho người cao tuổi, không chỉ vì mục tiêu miễn dịch cộng đồng.Tính đến 0 giờ ngày 9/5, Hàn Quốc đã hoàn tất tiêm chủng mũi một vắc-xin COVID-19 cho hơn 3.674.000 người, tương đương 7,2% dân số.Chính phủ đặt mục tiêu tiêm chủng xong mũi một cho khoảng 13 triệu người đến hết tháng 6, tức còn 9,33 triệu người cần tiêm chủng trong 52 ngày tiếp theo, bình quân phải tiêm chủng cho khoảng 170.000 người/ngày.Bên cạnh đó, 71,7% lực lượng cảnh sát (84.000 người) nằm trong đối tượng ưu tiên tiêm chủng là nhân lực thiết yếu trong xã hội đã hoàn tất tiêm phòng mũi một.