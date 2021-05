Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo trong buổi phỏng vấn với đài CBS của Mỹ ngày 9/5 (giờ địa phương) phát biểu chíp bán dẫn là nền tảng của nền kinh tế tương lai, giải quyết vấn đề chuỗi cung ứng chíp bán dẫn là ưu tiên hàng đầu hiện nay của Washington.Bà Raimondo cho biết bản thân mình đang làm việc một cách quyết liệt để giải quyết vấn đề này. Bộ trưởng Mỹ nhấn mạnh trong thời gian qua, chíp bán dẫn không được sản xuất đầy đủ tại Mỹ. Trong dự luật đầu tư cơ sở hạ tầng mà Tổng thống Joe Biden đề xuất có bao gồm nội dung đầu tư 50 tỷ USD để sản xuất chíp bán dẫn trong nước.Bà Gina Raimondo nhấn mạnh kế hoạch đầu tư này nhất định phải được liên kết với đầu tư của khối tư nhân quy mô từ 50 đến 100 tỷ USD.Trong tháng trước, Chính phủ Mỹ đã tổ chức hội nghị đối sách về cung ứng chíp bán dẫn do Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan chủ trì, trong đó có sự tham gia của hãng điện tử Samsung của Hàn Quốc và TSMC của Đài Loan. Điều này cho thấy Chính phủ Tổng thống Biden coi chíp bán dẫn có mối liên hệ chặt chẽ tới kinh tế và an ninh, quyết tâm đẩy mạnh chuỗi sản xuất, cung ứng chíp bán dẫn trong nước.