Dự án xây dựng "Khu phức hợp nội dung video Hallyu" nhắm tới thị trường "dịch vụ video trực tuyến quốc tế" đang được xúc tiến xây dựng gần sân bay quốc tế Incheon.Cơ quan quản lý Khu kinh tế tự do Incheon ngày 10/5 cho biết trong tháng sau, cơ quan này sẽ trình Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên dự thảo "Sửa đổi kế hoạch phát triển khu đô thị quốc tế Yeongjong" ở khu vực núi Eurwang, phía Tây sân bay Incheon, với các hạ tầng như trung tâm sản xuất tổng hợp lớn nhất nước rộng 807.000m², studio chia sẻ tiên tiến, trường quay ngoài trời, không gian triển lãm dịch vụ video trực tuyến (OTT), con đường văn hóa chủ đề Hallyu, cơ sở hàng hải, giải trí.Năm 2019, cơ quan này từng đề nghị Chính phủ chỉ định khu vực trên là Khu kinh tế tự do với trọng tâm là các dự án văn hóa. Tuy nhiên, khi đó Chính phủ đã chỉ định khu vực khác được lên kế hoạch phát triển tập trung vào ngành công nghiệp tăng trưởng mới như trí tuệ nhân tạo (AI), kinh tế hydro.Lần này, dự án xây dựng "Khu phức hợp nội dung video Hallyu" sẽ được Công ty phát triển công nghiệp SG, một doanh nghiệp tư nhân đã ký hợp đồng với Cơ quan quản lý Khu kinh tế tự do Incheon vào tháng 10/2018, triển khai.Nếu các quy trình hành chính được tiến hành thuận lợi, bao gồm việc được Chính phủ chỉ định là Khu kinh tế tự do, thì Cơ quan quản lý Khu kinh tế tự do Incheon sẽ bắt đầu thi công dự án vào năm 2025, dự kiến hoàn công vào đầu năm 2028. Sau khi hoàn công, Khu phức hợp nội dung video Hallyu sẽ tạo ra hiệu quả sản xuất quy mô 4.900 tỷ won (4,4 tỷ USD), và hiệu quả tuyển dụng 73.000 việc làm.