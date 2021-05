KDI lần đầu đánh giá kinh tế Hàn Quốc “phục hồi” kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát

Photo : YONHAP News

Trong báo cáo “Xu hướng kinh tế tháng 5” công bố ngày 10/5, Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) đánh giá tuy dịch COVID-19 vẫn tiếp tục lan rộng song nền kinh tế Hàn Quốc có dấu hiệu phục hồi, tập trung ở ngành chế tạo.Đây là lần đầu tiên cụm từ “kinh tế hồi phục” được nhắc đến trong báo cáo của KDI kể từ sau khi dịch COVID-19 bùng phát. Tuy nhiên, số ca nhiễm COVID-19 mới mỗi ngày tại Hàn Quốc trong tháng 4 ghi nhận ở mốc 600 ca, tăng so với một tháng trước, chưa kể ca nhiễm virus biến thể có xu hướng lan rộng, là những yếu tố gây bất ổn cao đối với nền kinh tế.KDI nhận định doanh số bán lẻ, xuất khẩu và đầu tư thiết bị đều tăng cho thấy ngành sản xuất đang có xu hướng phục hồi vững chắc. Với năng suất sản xuất được duy trì ở mức cao, hàng xuất kho mở rộng, tỷ lệ lưu kho giảm, ngành chế tạo sẽ còn tiếp tục xu thế cải thiện.Bên cạnh đó, sản xuất ngành dịch vụ tăng lần lượt 1,1% và 1,2% trong tháng 2 và tháng 3, có dấu hiệu phục hồi phần nào sau thời gian dài trì trệ nghiêm trọng. Tuy nhiên, lĩnh vực dịch vụ tiếp xúc trực tiếp với khách hàng có nguy cơ bị thu hẹp khi số ca nhiễm vẫn ở mức cao và các ca nhiễm virus biến thể du nhập từ nước ngoài đang tăng dần.Đầu tư thiết bị tiếp tục tăng mạnh, tập trung vào máy móc, các chỉ số dự báo vẫn duy trì xu hướng tốt; song đầu tư xây dựng vẫn tiếp tục giậm chân tại chỗ dù các chỉ số dự báo có cải thiện.Xuất khẩu tiếp tục tăng nhờ các điều kiện bên ngoài được cải thiện.Chỉ số tâm lý tiêu dùng tháng 4 tăng so với tháng 3, cho thấy tâm lý tiêu dùng tiếp tục được phục hồi nhờ việc Chính phủ nới lỏng giãn cách xã hội. Giá tiêu dùng tăng đáng kể do giá các mặt hàng xăng dầu tăng; giá nông thủy sản, chăn nuôi vẫn ở mức cao.Số lao động có việc làm trong tháng 4 đã được cải thiện nhờ hiệu ứng cơ sở và dự án tạo thêm việc làm ở khối Nhà nước của Chính phủ. Ngược lại, thị trường tuyển dụng tập trung vào ngành dịch vụ tiếp xúc trực tiếp vẫn không có tiến triển.KDI đánh giá thị trường tài chính trong nước nhìn chung ổn định chủ yếu do kỳ vọng về sự phục hồi của các nền kinh tế lớn. Thị trường tài chính quốc tế cũng duy trì xu hướng ổn định khi kinh tế tiếp tục đà phục hồi và lãi suất cho vay dài hạn ở Mỹ không tăng. KDI phân tích vẫn còn những rủi ro bất ổn liên quan đến dịch COVID-19 song xu hướng phục hồi dự kiến ​​sẽ tăng nhờ tiêu dùng và đầu tư được cải thiện.