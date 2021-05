Mỹ phê chuẩn sử dụng khẩn cấp vắc-xin COVID-19 của Pfizer cho trẻ từ 12-15 tuổi

Photo : YONHAP News

Hãng tin Reuters (Anh) và AFP (Pháp) ngày 10/5 (giờ địa phương) đưa tin Mỹ đã phê chuẩn sử dụng khẩn cấp vắc-xin COVID-19 do hãng dược Pfizer của nước này đồng phát triển với hãng BioNTech (Đức) cho đối tượng là trẻ vị thành niên từ 12-15 tuổi.Như vậy, vắc-xin COVID-19 của Pfizer là vắc-xin đầu tiên được Mỹ phê chuẩn sử dụng khẩn cấp với nhóm tuổi trên. Trong thời gian qua, Mỹ chỉ tiêm phòng vắc-xin COVID-19 với người trên 16 tuổi.Quyền Giám đốc Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) Janet Woodcock đánh giá với quyết định trên, vắc-xin COVID-19 sẽ tiến gần hơn nữa tới tất cả các nhóm tuổi.FDA giải thích vắc-xin COVID-19 của hãng Pfizer đã chứng minh được hiệu quả phòng ngừa và tính an toàn dựa theo kết quả nghiên cứu tiến hành với hơn 2.000 trẻ em và thanh thiếu niên từ 12-15 tuổi. Đặc biệt, kháng thể virus ở độ tuổi này được hình thành ở mức cao hơn so với người trưởng thành trẻ tuổi, không ghi nhận trường hợp nào nhiễm COVID-19 sau khi đã tiêm xong mũi hai. Phản ứng phụ của vắc-xin ở mức tương tự với các nhóm tuổi khác.Pfizer đánh giá quyết định phê chuẩn của FDA là bước ngoặt quan trọng để bảo vệ thanh thiếu niên khỏi COVID-19. Hãng sẽ công bố kết quả nghiên cứu tiến hành với trẻ từ 6 tháng tuổi tới 11 tuổi vào mùa thu tới.Hai hãng dược khác là Moderna (Mỹ) và AstraZeneca (Anh) cũng đang tiến hành nghiên cứu về hiệu quả của vắc-xin COVID-19 với đối tượng tuổi vị thành niên. Trong thời gian qua, các chuyên gia liên tục nêu ra ý kiến là phải tiêm vắc-xin COVID-19 cho cả trẻ em, nhằm đạt được miễn dịch cộng đồng.Ủy ban cố vấn về thực hành tiêm chủng (ACIP) thuộc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) dự kiến sẽ công bố dự thảo khuyến nghị tiêm phòng cho người từ 12-15 tuổi vào ngày 12/5, rồi bắt đầu triển khai tiêm trên thực tế. Trước đó, Canada cũng đã phê chuẩn sử dụng vắc-xin Pfizer cho đối tượng từ 12-15 tuổi.