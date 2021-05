Số ca nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc có dấu hiệu giảm

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 11/5, Hàn Quốc ghi nhận 511 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 483 ca phát sinh trong cộng đồng và 28 ca ngoại nhập. Tổng cố ca nhiễm đến nay là 128.283 ca.Theo địa phương, thủ đô Seoul phát sinh nhiều ca nhiễm nhất với 163 ca, tiếp theo là tỉnh Gyeonggi 127 ca, tỉnh Nam Chungcheong 18 ca, đảo Jeju 23 ca. Các ca nhiễm phát sinh rải rác hầu hết trên toàn quốc.Tính đến 0 giờ ngày 10/5, tỷ lệ đặt lịch tiêm chủng của đối tượng người từ 70-74 tuổi, triển khai từ ngày 6/5 đạt 40,1%. Tỷ lệ đặt lịch tiêm chủng cho người từ 65-69 tuổi trong ngày đầu tiên (10/5) đạt 21,4%.Người dân thuộc nhóm đối tượng trên có thể đặt lịch tiêm chủng qua điện thoại di động, trên trang chủ tiêm chủng phòng dịch COVID-19 (https://ncvr.kdca.go.kr) hay gọi điện đến đường dây nóng 1339. Con cái khi đặt lịch tiêm chủng thay cha mẹ cần xuất trình giấy tờ chứng minh mối quan hệ gia đình. Người từ 60-64 tuổi bắt đầu đặt lịch tiêm từ ngày 13/5.Chính phủ một lần nữa nhấn mạnh nguy cơ tử vong và bệnh chuyển biến nguy kịch do COVID-19 lớn hơn nhiều so với tác dụng phụ sau tiêm chủng, mong người dân tích cực tham gia tiêm phòng vắc-xin.Tại cuộc họp ngày 11/5, Bộ trưởng Y tế và phúc lợi kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc Kwon Deok-cheol cho biết trong toàn bộ số ca nhiễm, có khoảng hơn 25% số ca đang được điều tra nguồn lây, và có hơn một nửa số ca lây nhiễm do tiếp xúc với người thân gia đình, đồng nghiệp.Chính phủ kêu gọi người dân tuân thủ triệt để các quy định phòng dịch trong 50 ngày quan trọng sắp tới, cho đến khi nhóm người cao tuổi hoàn tất tiêm phòng vắc-xin mũi một đến hết tháng 6.Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đang nỗ lực hết sức để đảm bảo nguồn cung vắc-xin. 438.000 liều vắc-xin của hãng dược Pfizer (Mỹ) đã về đến Hàn Quốc ngày 11/5. 7,23 triệu liệu vắc-xin của hãng dược AstraZeneca sẽ nhập về lần lượt từ ngày 14/5.