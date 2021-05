Người dân Hàn Quốc tăng tiêu dùng hàng hóa lâu bền mùa dịch COVID-19

Photo : KBS News

Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) ngày 11/5 công bố báo cáo "Khủng hoảng kinh tế COVID-19 và tiêu dùng hộ gia đình". Trong quý II năm ngoái, tiêu dùng hộ gia đình với hàng hóa lâu bền như ô tô, đồ nội thất, điện tử gia dụng tăng 19,7% so với một năm trước.Thông thường, khi xảy ra khủng hoảng kinh tế, tiêu dùng hàng hóa lâu bền sẽ giảm. Như thời điểm quý IV năm 2008 khi xảy ra khủng hoảng tài chính toàn cầu, tiêu dùng hàng hóa lâu bền đã giảm 10,2% so với cùng kỳ một năm trước. Vậy nhưng, điều tương tự đã không xảy ra trong đợt dịch COVID-19.KDI cho biết thông thường, các hộ gia đình sẽ cắt giảm các khoản chi tiêu không cần thiết, như trì hoãn mua sắm hàng hóa lâu bền, để đối phó với bất ổn khủng hoảng kinh tế. Tuy nhiên, trong năm ngoái, cơ cấu tiêu dùng đã có sự thay đổi, người dân giảm tiêu dùng tiếp xúc trực tiếp, nhưng lại chi mạnh tay hơn với hàng hóa lâu bền.Khác với các cuộc khủng hoảng kinh tế khác khi tiêu dùng giảm đồng đều ở các lĩnh vực, trong đợt dịch COVID-19, các lĩnh vực dịch vụ trực tiếp như nhà hàng, hàng hóa ít bền như quần áo, giầy dép, du lịch nước ngoài bị ảnh hưởng nặng nề, người dân chuyển sang tiêu dùng các mặt hàng thay thế như ô tô, đồ nội thất.KDI phân tích việc tiêu dùng hàng hóa lâu bền tăng, lãi suất thực tế giảm đã bù đắp phần nào sự sụt giảm tiêu dùng ở lĩnh vực dịch vụ trực tiếp. Viện nghiên cứu dự báo tiêu dùng dịch vụ trực tiếp sẽ hồi phục khi dịch COVID-19 được kiểm soát. KDI đề xuất Chính phủ phổ cập vắc-xin một cách nhanh chóng, tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng dịch để kìm hãm tối đa sự lây lan của virus, yếu tố chính dẫn tới sự đình trệ tiêu dùng hộ gia đình gần đây.Bên cạnh đó, KDI chỉ ra rằng lãi suất thấp đã giúp giảm nhẹ sự co hẹp tiêu dùng. Do vậy, Chính phủ cần tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng trong thời gian tới, hỗ trợ tiêu dùng hộ gia đình và nền kinh tế.