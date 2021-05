Doanh thu hộ kinh doanh năm 2020 giảm hơn 17 tỷ USD do dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Theo kết quả phân tích tài liệu về tình hình khai báo thuế giá trị gia tăng của các hộ kinh doanh tư nhân nói chung năm 2019-2020 của Cơ quan thuế quốc gia Hàn Quốc (NTS), doanh thu của các đối tượng kinh doanh tự do (tiểu thương, hộ kinh doanh) trong năm 2020 giảm ở 29 trên tổng số 52 lĩnh vực kinh doanh (55,8%).Tổng quy mô doanh thu giảm 19.413,7 tỷ won (17,33 tỷ USD), trong đó lĩnh vực nhà hàng ăn uống thiệt hại nặng nề nhất, giảm 5.732,3 tỷ won (5,12 tỷ USD). Tiếp theo, lĩnh vực bán buôn và môi giới sản phẩm giảm 4.390,5 tỷ won (3,92 tỷ USD), kinh doanh bán lẻ liên quan đến ô tô giảm 2.704,1 tỷ won (2,41 tỷ USD). Lĩnh vực giải trí, văn hóa, thể thao và sửa chữa cũng ế ẩm với doanh thu giảm 934,6 tỷ won (834 triệu USD); lĩnh vực sản xuất đồ da, túi xách, giày dép giảm 593,1 tỷ won (529,6 triệu USD); lĩnh vực khách sạn, nhà nghỉ giảm 343,1 tỷ won (306 triệu USD), đại lý du lịch giảm 135,9 tỷ won (121 triệu USD).Ngược lại, doanh thu lĩnh vực bán lẻ và bất động sản tăng lần lượt là 4.127,6 tỷ won (3,68 tỷ USD) và 1.568,6 tỷ won (1,4 tỷ USD) so với một năm trước.Số đối tượng kinh doanh tự do nhìn chung có xu hướng giảm. Trong đó, lĩnh vực dịch vụ khác giảm 1.061 người, mức giảm mạnh nhất so với năm 2019; theo sau là lĩnh vực sản xuất đồ da, túi xách, giày dép giảm 353 người, lĩnh vực đại lý du lịch giảm 202 người, sản xuất video, âm thanh và thiết bị viễn thông giảm 121 người.Bên cạnh đó, doanh thu của doanh nghiệp cá thể (tức công ty một thành viên, hoặc cá nhân đăng ký kinh doanh một người) giảm tổng cộng 1.338,7 tỷ won (1,19 tỷ USD) so với một năm trước ở 17 lĩnh vực. Trong đó, lĩnh vực vận tải giảm mạnh nhất với 517,5 tỷ won (462 triệu USD), lĩnh vực nhà hàng ăn uống giảm 429,1 tỷ won (384 triệu USD); lĩnh vực giải trí, văn hóa, thể thao và sửa chữa giảm 234,7 tỷ won (210 triệu USD), lĩnh vực dịch vụ khác giảm 56,4 tỷ won (50,3 triệu USD). Tuy nhiên, doanh thu lĩnh vực bất động sản và bán lẻ tăng lần lượt 427,3 tỷ won (382 triệu USD) và 338,8 tỷ won (302 triệu USD); nghiên cứu và phát triển công nghệ thông tin (IT) tăng 3,7 tỷ won (3,3 triệu USD).Doanh nghiệp cá thể ở lĩnh vực bất động sản giảm mạnh nhất với 10.027 người, tiếp theo là lĩnh vực nhà hàng, ăn uống giảm 5.713 người, vận tải giảm 3.153 người; đồ uống, thực phẩm và sản xuất thuốc lá giảm 251 người.