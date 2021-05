Báo cáo viên Liên hợp quốc: “Nhận thức rõ việc cần hạn chế hành vi giải truyền đơn sang Bắc Triều Tiên”

Photo : YONHAP News

Trong cuộc phỏng vấn với Đài châu Á tự do (RFA) của Mỹ hôm 12/5, Báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về nhân quyền tại Bắc Triều Tiên Tomas Ojea Quintana cho biết vấn đề rải truyền đơn sang miền Bắc rất phức tạp, và nhận thức rõ tính cần thiết của việc hạn chế các tổ chức dân sự rải truyền đơn theo mục đích chính đáng.Phát biểu này của ông Quintana là khá bất thường bởi từ trước đến nay ông luôn bày tỏ lập trường chỉ trích Luật phát triển quan hệ liên Triều sửa đổi của Hàn Quốc có nội dung cấm hành vi rải truyền đơn sang Bắc Triều Tiên.Tháng 12 năm ngoái, Báo cáo viên Quintana từng khuyến nghị Seoul xem xét lại dự thảo sửa đổi Luật phát triển quan hệ liên Triều theo các quy trình phù hợp trước khi thực thi. Ngoài ra, trong một bức thư gửi tới Chính phủ Hàn Quốc cùng với các Báo cáo viên đặc biệt Liên hợp quốc khác vào tháng trước, ông này cũng bày tỏ lo ngại Luật phát triển quan hệ liên Triều sửa đổi có thể ảnh hưởng tiêu cực tới quyền tự do ngôn luận và các hoạt động hợp pháp của một số tổ chức dân sự, những người ủng hộ nhân quyền tại Hàn Quốc; đối ngược với Điều 19 (Tự do ngôn luận) và Điều 22 (Tự do lập hội) của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR).Tuy nhiên, tại thời điểm đó, bức thư cũng nêu rõ các Báo cáo viên đặc biệt chú ý đến mục đích chính của Chính phủ Hàn Quốc khi đưa ra dự thảo luật sửa đổi là nhằm xoa dịu căng thẳng biên giới liên Triều và bảo vệ người dân sống gần khu vực biên giới. Phát biểu lần này của ông Quintana được cho là đã cân nhắc đến điều này.Ông Quintana cũng nhấn mạnh rằng không nên xử phạt quá nghiêm khắc đối với ông Park Sang-hak, Chủ tịch tổ chức dân sự "Liên minh vận động tự do Bắc Triều Tiên", người đang bị cảnh sát điều tra do rải truyền đơn sang miền Bắc.Quan chức Liên hợp quốc này chỉ ra rằng Seoul không nên đặt những người tị nạn Bắc Triều Tiên vào tình huống mà họ bị hạn chế tự do và thực hiện quyền tự do. Ông cũng khuyến nghị người dân khu vực biên giới và các tổ chức người tị nạn rải truyền đơn sang miền Bắc tôn trọng tính nhạy cảm của vấn đề và thảo luận để giải quyết tình hình.