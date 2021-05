Hàn Quốc và Israel chính thức ký kết Hiệp định thương mại tự do

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng đàm phán thương mại thuộc Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Yoo Myung-hee và Bộ trưởng Kinh tế và công nghiệp Israel Amir Peretz ngày 12/5 đã chính thức ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương tại Seoul.Hàn Quốc là quốc gia châu Á đầu tiên ký kết hiệp định FTA với Israel. Hai nước đã khởi động vòng đàm phán đầu tiên vào tháng 5 năm 2016, trải qua 6 vòng đàm phán và đạt được thỏa thuận cuối cùng vào tháng 8 năm 2019. Sau khi đã hoàn thành các quy trình trong nước, hai bên đã tiến hành ký kết chính thức.Theo đó, 95,2% hàng hóa của Hàn Quốc và 95,1% hàng hóa của Israel được dỡ bỏ thuế quan, bao gồm thuế quan áp dụng cho các mặt hàng chủ lực của Hàn Quốc như ô tô (7%), phụ tùng ô tô (6-12%), dệt may (6%) và mỹ phẩm (12%), giúp tăng khả năng cạnh tranh.Xuất khẩu ô tô và phụ tùng của Hàn Quốc năm ngoái chiếm 46,9% tổng kim ngạch xuất khẩu tới nước Trung Đông này. Nhập khẩu ô tô Hàn Quốc của Israel năm 2019 vượt qua Nhật Bản (15,2%), đứng vị trí số một với 17,6% thị phần. Chính phủ Seoul nhận định khi FTA có hiệu lực, thuế quan được dỡ bỏ, vị thế của ô tô Hàn Quốc tại thị trường Israel sẽ càng được củng cố.Thời hạn dỡ bỏ thuế quan các mặt hàng Israel quan tâm nhưng nhạy cảm với Hàn Quốc như bưởi (30%) là 7 năm, thiết bị y tế (8%) tối đa 10 năm, phân bón hỗn hợp (6,55) 5 năm, mức phù hợp để bảo vệ lợi ích của thị trường trong nước.Tuy nhiên, hai nước nhất trí dỡ bỏ thuế quan ngay lập tức khi hiệp định có hiệu lực đối với thiết bị sản xuất chíp bán dẫn và muộn nhất là sau ba năm đối với mặt hàng thiết bị ứng dụng điện tử. Thiết bị sản xuất chíp bán dẫn và thiết bị ứng dụng điện tử lần lượt chiếm 17,6% và 16% trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Israel trong năm ngoái. Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên cho biết đây là biện pháp đa dạng hóa xuất khẩu lĩnh vực chíp bán dẫn, điện tử và viễn thông.Hai nước cũng đạt được thỏa thuận áp dụng danh sách hàng hóa cấm nhập khẩu để mở cửa tiêu chuẩn Hiệp định chung về thương mại dịch vụ (GATS) của Tổ chức thương mại thế giới (WTO); áp dụng nguyên tắc "đối xử quốc gia" và nguyên tắc "đối xử tối huệ quốc” đối với hoạt động đầu tư trước khi thành lập nhằm bảo vệ nhà đầu tư.Nguyên tắc “đối xử tối huệ quốc” và “đối xử quốc gia” là hai nguyên tắc nền tảng cơ bản về pháp lý được WTO lập ra nhằm mục đích ngăn chặn sự phân biệt đối xử giữa các quốc gia khi tham gia vào quan hệ thương mại quốc tế, tạo ra một cơ chế thị trường mở cửa tự do, nơi các rào cản pháp lý quốc gia được hạn chế xuống mức tối thiểu.Ngoài ra, thời gian lưu trú cho công dân Hàn Quốc tại Israel được giới hạn tối đa là 63 tháng và có thể gia hạn thêm cân nhắc vào những đóng góp cho kinh tế Israel.Thông qua nghiên cứu chung và chuyển giao công nghệ, trao đổi cán bộ nghiên cứu, trao đổi thông tin về quyền pháp lý, thể chế và sở hữu trí tuệ, hai nước quyết định thúc đẩy hợp tác kỹ thuật trong nhiều lĩnh vực như hàng không, y tế, y học, dữ liệu lớn (big data), năng lượng tái tạo, nông sản, thực phẩm.Hiệp định FTA Hàn-Israel không áp dụng đối với các khu vực bị Israel chiếm đóng sau năm 1967 theo nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Chính phủ đang có kế hoạch xúc tiến các quy trình còn lại trong nước, để hiệp định có hiệu lực trong năm nay.