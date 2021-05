Số ca nhiễm tại Seoul và khu vực lân cận chiếm tới 70% trong 14 tuần liền

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 13/5, Hàn Quốc phát sinh 715 ca nhiễm COVID-19 mới, bao gồm 692 ca trong cộng đồng và 23 ca ngoại nhập. Tổng số ca nhiễm đến nay là 129.633 ca.Số ca nhiễm mới quay trở lại mốc 700 ca sau 15 ngày. Xét theo địa phương, thủ đô Seoul và khu vực lân cận phát sinh gần 500 ca nhiễm, trong đó thủ đô Seoul 227 ca, tỉnh Gyeonggi 222 ca.Tại cuộc họp ngày 13/5 của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương, Bộ trưởng Hành chính và an toàn kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Jeon Hae-cheol cho biết số ca nhiễm COVID-19 mới tại thủ đô Seoul và khu vực lân cận chiếm 60-70% số ca nhiễm trên cả nước trong 14 tuần liên tiếp. Đặc biệt, tỷ lệ phát sinh lây nhiễm ở một số quận, huyện có khi còn cao gấp 4 lần so với mức trung bình trên toàn quốc.Ông Jeon kêu gọi chính quyền địa phương những nơi này cần có đối sách phòng dịch phù hợp với tình hình khu vực để kiểm soát nguồn lây nhiễm.Hệ số lây nhiễm, thể hiện một bệnh nhân mắc COVID-19 có thể lây cho bao nhiêu người khác trong tuần trước là 0,94, mức thấp nhất kể từ tháng 4. Tuy nhiên, ông Jeon không loại trừ nguy cơ phát sinh một làn sóng lây nhiễm mới khi tỷ lệ xét nghiệm có kết quả dương tính với COVID-19 là 2%, xu hướng tăng liên tục từ tuần thứ ba của tháng 3, các vụ lây nhiễm tập thể vẫn xuất hiện rải rác.Từ ngày 10/5, số người từ 65-69 tuổi đã đặt lịch tiêm chủng đạt 38,4%. 4 triệu người từ 60-64 tuổi và khoảng 360.000 giáo viên nhà trẻ, trường mẫu giáo, cấp I đã bắt đầu đặt lịch tiêm chủng từ ngày 13/6. Nhằm hạn chế đối đa vắc-xin phải bỏ đi, cơ quan phòng dịch sẽ thông báo số lượng vắc-xin còn lại thông qua ứng dụng điện thoại và lập phương án sớm sử dụng số vắc-xin này để tiêm phòng.