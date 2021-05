Cựu Chủ tịch Kumho Asiana bị bắt giam điều tra

Photo : YONHAP News

Tòa án khu vực Trung Seoul ngày 13/5 đã ban lệnh bắt giam cựu Chủ tịch tập đoàn Kumho Asiana Park Sam-koo, người bị cáo buộc tội danh biển thủ theo Luật xử phạt nặng với tội phạm kinh tế đặc biệt và vi phạm Luật giao dịch công bằng.Tòa án nhận định có những lý do thỏa đáng để nghi ngờ ông Park đã phạm các tội danh mà Viện Kiểm sát cáo buộc. Ngoài ra, tòa án đồng tình cần bắt giam ông Park để điều tra, do lo ngại ông này có thể tiêu hủy các chứng cứ liên quan tới vụ án. Ngay lập tức, ông Park đã được đưa tới trại tạm giam Seoul, chịu sự điều tra của Viện Kiểm sát.Ông Park rời khỏi vị trí Chủ tịch tập đoàn Kumho Asiana vào tháng 3/2019. Ông bị cáo buộc đã can thiệp vào các giao dịch nội bộ bất chính trong quá trình tái thiết lại tập đoàn diễn ra từ năm 2015. Cụ thể, bị cáo đã hỗ trợ bất chính 290 tỷ won (256,7 triệu USD) để công ty vận tải xe khách Kumho mà gia đình ông nắm giữ tỷ lệ cổ phần cao, có thể mua lại các công ty thành viên khác.Ông đã lấy quyền kinh doanh bữa ăn trên máy bay của hãng hàng không Asiana Airlines làm "vật thế chấp" để công ty vận tải xe khách Kumho được nhận hỗ trợ 160 tỷ won (141,6 triệu USD), bắt các công ty thành viên khác như công ty xây dựng và kỹ thuật Kumho cho công ty vận tải xe khách Kumho vay không cần thế chấp 130 tỷ won (115,1 triệu USD).Viện Kiểm sát đang điều tra làm rõ về khả năng ông này đã thu được lợi nhuận bất chính hàng tỷ won (hàng triệu USD) trong quá trình trên, do gia đình ông nắm giữ trên 40% cổ phần của công ty vận tải xe khách Kumho tính đến năm 2016.Phía ông Park phản bác rằng việc cho công ty vận tải xe khách Kumho vay vốn là một giao dịch hợp pháp, bác bỏ mọi cáo buộc của Viện Kiểm sát. Dự kiến Viện Kiểm sát sẽ đẩy nhanh tốc độ điều tra vụ án sau khi ông Park đã bị bắt giam.