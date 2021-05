KDI nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2021 lên 3,8%

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI), một cơ quan nghiên cứu chính sách Nhà nước, ngày 13/5 công bố báo cáo "Triển vọng kinh tế nửa đầu năm 2021", trong đó dự báo kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 3,8% trong năm nay, cao hơn 0,7% so với mức dự báo 3,1% đưa ra hồi tháng 11 năm ngoái. KDI dự báo tỷ lệ tăng trưởng năm sau là 3%.KDI giải thích việc nâng dự báo tỷ lệ tăng trưởng năm nay là do nền kinh tế đang có chiều hướng hồi phục, tập trung vào xuất khẩu, bất chấp dịch COIVD-19 vẫn diễn biến phức tạp. Nền kinh tế thế giới đang hồi phục nhanh hơn so với dự báo nửa cuối nửa ngoái.KDI dự báo xuất khẩu sẽ tăng trưởng 8,6% trong năm nay, nhờ nhu cầu thế giới được cải thiện, xuất khẩu chíp bán dẫn khả quan, xuất khẩu chế phẩm dầu mỏ, ô tô cũng sẽ được cải thiện nhanh chóng.Viện nghiên cứu dự báo đầu tư thiết bị năm 2021 tăng 8,5% nhờ tín hiệu tích cực từ thị trường chíp bán dẫn. Ngược lại, tiêu thụ nội địa được cho là vẫn đình trệ. Tiêu dùng tư nhân chỉ tăng 2,5% trong năm nay. Mặc dù tiêu dùng hàng hóa lâu bền tăng, nhưng các dịch vụ trực tiếp vẫn bị hạn chế do dịch COVID-19.Tỷ lệ tăng giá tiêu dùng năm 2021 được dự báo là 1,7% do giá các mặt hàng nông sản, chăn nuôi, thủy sản, giá dầu quốc tế tăng; năm 2022 là 1,1%.Lao động có việc làm năm nay được dự báo tăng thêm 190.000 người, bất chấp hiệu ứng cơ sở từ năm ngoái, do sự hồi phục ngành dịch vụ vẫn còn hạn chế; năm sau tăng 330.000 người do tình hình tuyển dụng được hồi phục, tập trung vào lĩnh vực dịch vụ trực tiếp.Tổng hợp các điều kiện kinh tế trên, KDI dự báo kinh tế Hàn Quốc đang dần hồi phục, nhưng giữa các lĩnh vực sẽ có sự bất cân bằng về cú sốc kinh tế và tốc độ hồi phục.Ngoài ra, con đường tăng trưởng kinh tế sẽ còn phụ thuộc vào tốc độ lây lan COVID-19 và tốc độ phổ cập vắc-xin. Lĩnh vực dịch vụ tiếp xúc trực tiếp sẽ còn bất ổn lớn trong ngắn hạn. Trong khi đó, tốc độ hồi phục kinh tế giữa các nước đang có sự bất cân bằng. Bất ổn kinh tế thế giới có thể tác động tiêu cực tới xuất khẩu. Thêm vào đó là yếu tố rủi ro khác từ mâu thuẫn Mỹ-Trung đang ngày càng trở nên sâu sắc.Về phương hướng chính sách tài chính, KDI đề xuất trong ngắn hạn, Chính phủ cần duy trì đường lối chính sách mở rộng như hiện nay, tập trung hỗ trợ tầng lớp yếu thế. Đối với chính sách tiền tệ, viện nghiên cứu đề xuất Chính phủ duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ, cân nhắc tới xu hướng hồi phục kinh tế và xu hướng tăng vật giá vẫn chưa thực sự ổn định.