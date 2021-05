“Mỹ bắt đầu thảo luận về việc hoán đổi vắc-xin COVID-19”

Photo : YONHAP News

Cựu Chủ tịch đảng Hợp nhất tương lai (tiền thân của đảng Sức mạnh quốc dân) Hwang Kyo-ahn đang trong chuyến thăm Mỹ với lịch trình 8 ngày từ ngày 5/5.Thông qua buổi tiếp xúc với phóng viên và thông cáo báo chí ngày 11/5 (giờ địa phương), ông Hwang cho biết đã gặp gỡ các quan chức Chính phủ Mỹ như Điều phối viên các vấn đề Ấn Độ-Thái Bình Dương tại Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng (Mỹ) Kurt Campbell, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Marc Knapper, những quan chức ngành tài chính, Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược quốc tế (CSIS) và một số quan chức nghiên cứu chính sách (think tank), để đề xuất phía Mỹ chuyển 10 triệu liều vắc-xin COVID-19 cho Hàn Quốc trên nền tảng mối quan hệ đồng minh bền chặt.Theo cựu Chủ tịch Hwang, ông Campbell nhận thức rõ được mức độ nghiêm trọng về nguồn cung vắc-xin ở Hàn Quốc và sẽ nỗ lực hết sức trên cơ sở mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ.Cựu Chủ tịch Hwang tiết lộ, ông đã nghe từ các ủy viên Ủy ban Ngoại giao thuộc Quốc hội Mỹ rằng các ủy viên này đã bắt đầu thảo luận về việc trao đổi vắc-xin và đang tiến hành các quy trình làm việc với Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao. Hoán đổi vắc-xin là thỏa thuận nhận trước vắc-xin sau đó trả lại.Ông Hwang Kyo-ahn đề cập đến hiện đại hóa đồng minh Hàn-Mỹ, đồng thời nhấn mạnh lập trường Seoul cần tích cực tham gia hợp tác với QUAD, cơ chế thảo luận do Washington khởi xướng gồm 4 nước là Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia, để tạo nên cơ chế thảo luận 5 bên.