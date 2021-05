Mỹ lo ngại nghiêm trọng về tự do tôn giáo tại Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 12/5 (giờ địa phương) phát hành "Báo cáo tự do tôn giáo quốc tế 2020", trong đó cho biết Chính phủ Mỹ đã bày tỏ lo ngại về tự do tôn giáo tại Bắc Triều Tiên trong nhiều diễn đàn đa phương, và trong các cuộc họp song phương với những quốc gia mà Washington thiết lập quan hệ ngoại giao.Từ năm 2001 tới năm ngoái, Mỹ đã 19 năm liên tiếp liệt Bắc Triều Tiên vào danh sách "nước lo ngại đặc biệt về tự do tôn giáo", do chính quyền miền Bắc đã can thiệp hoặc phớt lờ những hành vi xâm hại tự do tôn giáo nghiêm trọng.Trong Hiến pháp Bắc Triều Tiên, khi quy định về tự do tôn giáo có kèm thêm điều khoản rằng không được lợi dụng tôn giáo để lôi kéo thế lực bên ngoài, gây hại tới trật tự quốc gia, xã hội.Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ dẫn lại nội dung báo cáo của Tổng thư ký Liên hợp quốc tháng 7 năm ngoái, chỉ ra rằng miền Bắc hạn chế một cách nghiêm ngặt quyền lợi của người dân về tự do ngôn luận, tự do tư tưởng, lương tâm, tôn giáo, tự do hội họp và lập hội hòa bình.Mỹ ủng hộ dự thảo nghị quyết Đại hội đồng Liên hợp quốc tháng 12 năm ngoái có nội dung lên án tình trạng xâm hại nhân quyền liên tục trong thời gian dài, có hệ thống và trên diện rộng của miền Bắc. Washington lo ngại sâu sắc về tình trạng xâm hại nhân quyền tại Bắc Triều Tiên.Mặt khác, trong báo cáo trên, Bộ Ngoại giao Mỹ nhắc tới các chính sách hạn chế hoạt động tôn giáo của Hàn Quốc nhằm phòng ngừa dịch COVID-19 và một số mâu thuẫn nảy sinh trong quá trình này.Từ khi bùng phát dịch COVID-19 vào tháng 2 năm ngoái, Chính phủ Hàn Quốc đã hạn chế số người tụ tập tôn giáo, vì an toàn và y tế cộng đồng, đôi lúc còn cấm hoàn toàn các hoạt động tụ tập cầu nguyện trực tiếp.Phần lớn các tổ chức, chức sắc tôn giáo đã tuân thủ các biện pháp này của Chính phủ Seoul. Truyền thông trong và ngoài nước đưa tin về thành công của Chính phủ Hàn Quốc trong việc kiểm soát dịch bệnh. Theo kết quả thăm dò của Viện Gallup, cơ quan chuyên thăm dò ý kiến dư luận, tháng 12 năm ngoái, 82% người dân đánh giá tích cực về đối phó của Chính phủ.