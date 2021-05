Hàn Quốc rà soát tác động từ tỷ lệ tăng giá tiêu dùng của Mỹ

Photo : YONHAP News

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Lee Eog-weon ngày 13/5 đã chủ trì Hội nghị tài chính, kinh tế vĩ mô, với sự tham gia của các bộ phận liên quan trong Bộ và Trung tâm tài chính quốc tế (KCIF), rà soát về xu hướng thị trường tài chính quốc tế sau khi Mỹ công bố tỷ lệ tăng giá tiêu dùng tháng 4, và những ảnh hưởng tới kinh tế, thị trường tài chính Hàn Quốc.Trước đó, Chính phủ Mỹ ngày 12/5 công bố tỷ lệ tăng giá tiêu dùng tháng 4 của nước này đạt 4,2%, cao hơn nhiều so với dự báo của thị trường là 3,6%.Theo đó, thị trường dấy lên tâm lý lo ngại về lạm phát và việc Cục dự trữ liên bang Mỹ thắt chặt tiền tệ sớm, dẫn tới giá cổ phiếu Mỹ sụt giảm, lãi suất trái phiếu tăng, bất ổn lan ra thị trường tài chính thế giới.Thứ trưởng Lee nhận định thông thường, thị trường tài chính trong nước, vốn được kết nối chặt chẽ với thị trường tài chính toàn cầu, sẽ có thể bị ảnh hưởng một phần. Tuy nhiên, thị trường không cần phản ứng quá mức về tỷ lệ tăng giá tiêu dùng tháng 4 của Mỹ, cân nhắc tới đặc điểm, khả năng hồi phục mạnh mẽ của kinh tế Hàn Quốc, xếp hạng tín nhiệm quốc gia ở mức cao.Chính phủ Seoul đánh giá tỷ lệ tăng giá tiêu dùng của Mỹ cao hơn so với dự báo một phần là do yếu tố nhất thời, như thiếu nguồn cung, nhu cầu bùng nổ sau một thời gian kìm nén, điều có thể xảy ra trong quá trình hồi phục kinh tế. Ngoài ra, một nguyên nhân khác là do hiệu ứng cơ sở khi tỷ lệ tăng giá tiêu dùng tháng 4 năm ngoái của Mỹ ở mức thấp 0,3%.Phó Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ Richard Clarida cũng phát biểu rằng tỷ lệ tăng giá tiêu dùng tháng 4 do hiệu ứng cơ sở, vẫn còn quá sớm để Cục dự trữ liên bang thu hẹp quy mô gói kích thích kinh tế, bởi cần thêm thời gian để đạt được tiến triển hơn nữa cho nền kinh tế.Kinh tế Hàn Quốc trong quý I vừa qua tăng trưởng 1,6%, cao hơn dự báo của thị trường. Xuất khẩu cũng đạt mức tăng cao nhất trong vòng 10 năm, cho thấy nền kinh tế thực đang hồi phục nhanh và vững chắc. Các hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế như Moody's hay Standard & Poor's (S&P) của Mỹ đang duy trì xếp hạng tín nhiệm với Hàn Quốc.Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và tài chính cũng không loại trừ khả năng bất ổn lan rộng trên thị trường tài chính trong quá trình các chỉ số kinh tế chính được công bố, giữa các yếu tố rủi ro trên thị trường tài chính quốc tế như dịch COVID-19 vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, tốc độ hồi phục bất cân bằng giữa các quốc gia, yếu tố địa chính trị. Thứ trưởng đề nghị các ban ngành hữu quan chuẩn bị kỹ lưỡng, giám sát các yếu tố rủi ro và xu hướng thị trường, thực thi kịp thời các biện pháp bình ổn thị trường cần thiết.