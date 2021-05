Báo Nhật phân tích Hàn Quốc đang xem xét tham gia Hội nghị Nhóm chuyên gia QUAD

Photo : YONHAP News

Báo Asahi Nhật Bản ngày 14/5 dẫn lời nguồn thạo tin về ngoại giao Hàn-Mỹ, cho biết Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét về việc hợp tác với "Hội nghị Nhóm chuyên gia" do "QUAD" lập ra. QUAD là một cơ chế thảo luận hiện gồm 4 nước Mỹ, Nhật Bản, Australia, Ấn Độ. Tính chất của cơ chế này làm nhằm kìm hãm Trung Quốc.Tờ báo Nhật phân tích trong thời gian qua, Hàn Quốc, quốc gia có mối quan hệ kinh tế lớn với Trung Quốc, đã "giữ khoảng cách" với QUAD, nhưng đang bắt đầu có động thái tiếp cận cơ chế này do nhận thấy cần đẩy mạnh quan hệ Hàn-Mỹ trong vấn đề chính sách với Bắc Triều Tiên.Sau khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức vào tháng 1, QUAD lại nổi lên như một liên minh các nước đồng minh của Mỹ nhằm kìm hãm Trung Quốc. Hội nghị Nhóm chuyên gia QUAD sắp sửa được khởi động với sự tham gia của các chuyên gia và quan chức cấp cao Chính phủ các nước ở ba lĩnh vực là vắc-xin COVID-19, biến đổi khí hậu, chuỗi cung ứng.Báo Asahi chỉ ra rằng có thể Hàn Quốc đang cân nhắc hợp tác với QUAD ở lĩnh vực công nghệ, bởi ngành công nghiệp chủ lực của Hàn Quốc là chíp bán dẫn, với hãng điện tử Samsung, được quốc tế đánh giá cao về việc vận dụng công nghệ thông tin.Ngoài ra, báo Asahi cũng dự báo có khả năng Chính phủ Seoul sẽ hợp tác với Nhóm chuyên gia QUAD ở hai lĩnh vực khác là vắc-xin COVID-19 và biến đổi khí hậu. Dự kiến vấn đề Bắc Triều Tiên, vắc-xin COVID-19, đầu tư của Hàn Quốc vào Mỹ sẽ là những nghị sự chính tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ ngày 21/5 tới tại Washington.Tờ báo chỉ ra rằng Mỹ đang dốc toàn lực cho ngành công nghiệp chế tạo, lĩnh vực quyết định sự thành bại của Washington trong cuộc cạnh tranh với Bắc Kinh ở khía cạnh kinh tế, quân sự. Do đó, có khả năng trong Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ sắp tới, vấn đề Hàn Quốc tham gia QUAD thông qua hợp tác công nghệ như về chíp bán dẫn sẽ được đề cập.Tờ báo dẫn thông tin từ giới doanh nghiệp chíp bán dẫn Hàn Quốc, cho biết hãng điện tử Samsung của Hàn Quốc sẽ tham dự hội nghị về chíp bán dẫn do Bộ Thương mại Mỹ tổ chức ngày 20/5, ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ.Trước đó, Chính phủ Mỹ ngày 12/4 vừa qua cũng đã tổ chức hội nghị về chíp bán dẫn do Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan chủ trì, mời các doanh nghiệp chíp bán dẫn nước này như Intel, và cả hãng điện tử Samsung của Hàn Quốc và TSMC của Đài Loan. Khi đó, Tổng thống Biden cũng tham dự hội nghị, nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc đầu tư vào ngành công nghiệp chíp bán dẫn.Asahi cho biết điện tử Samsung đang xem xét mở rộng và xây mới nhà máy chíp bán dẫn tại Mỹ quy mô 17 tỷ USD. Nếu kế hoạch đầu tư này được công bố nhân Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ thì sẽ càng tiếp thêm động lực về việc hợp tác giữa Hàn Quốc và QUAD hay đẩy mạnh quan hệ đồng minh minh Hàn-Mỹ.Theo tờ báo Nhật Bản, mục tiêu lớn nhất của Tổng thống Moon Jae-in trong một năm nhiệm kỳ còn lại đó là cải thiện quan hệ liên Triều. Việc tăng cường quan hệ Hàn-Mỹ thông qua hợp tác công nghệ và chíp bán dẫn có thể là cơ sở để ông Moon thuyết phục Mỹ trong việc đạt tiến triển về chính sách với Bình Nhưỡng.Tuy nhiên, trong thời gian qua, Seoul luôn giữ thái độ thận trọng về việc tham gia toàn diện vào QUAD do cân nhắc tới quan hệ với Trung Quốc. Lần này, nếu Hàn Quốc "tiếp cận" QUAD theo phương thức hợp tác với Nhóm chuyên gia cũng sẽ có thể khiến Trung Quốc phản đối.