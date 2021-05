Seoul và Washington nhất trí về tầm quan trọng của tập trận chung

Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 14/5 cho biết tại "Đối thoại quốc phòng tích hợp Hàn-Mỹ" (KIDD) lần thứ 19 diễn ra ở Washington từ 12-13/5, hai nước đã tái khẳng định mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa một cách toàn diện, thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc.Bên cạnh đó, hai nước cũng tái khẳng định quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ là một trục trọng tâm trong hòa bình và an ninh bán đảo Hàn Quốc và khu vực, nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc duy trì trạng thái phòng thủ liên quân "sẵn sàng chiến đấu ngay đêm nay" (Fight Tonight).Để làm được điều này, hai bên nhất trí rằng điều quan trọng là cần phải đảm bảo việc tiếp cận các cơ sở huấn luyện thiết yếu và hạ tầng tác chiến trọng tâm khác một cách ổn định. Nội dung này được phân tích là đã phản ánh lập trường của Mỹ trong thời gian qua, đó là tiến hành tập trận liên quân Hàn-Mỹ bình thường, bảo đảm các điều kiện tập trận.Bên cạnh đó, hai nước khẳng định tiếp tục duy trì cam kết về hợp tác an ninh Hàn-Mỹ-Nhật, nhất trí xúc tiến Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ba bên, có khả năng sẽ được tổ chức bên lề Hội nghị thượng đỉnh an ninh châu Á (còn gọi là "Đối thoại Shangri-La") sẽ diễn ra tại Singapore từ 4-5/6.Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Mỹ-Nhật lần cuối cùng là được diễn ra vào tháng 11/2019 bên lề hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á mở rộng (ADMM-Plus) tổ chức tại Bangkok, Thái Lan.Hai nước Hàn-Mỹ nhất trí sẽ theo dõi tiến triển đạt được nhằm chuyển giao quyền tác chiến thời chiến cho Bộ Tư lệnh liên quân tương lai, đồng tình phải thỏa mãn đầy đủ các điều kiện được ghi rõ trong kế hoạch chuyển giao.Bên cạnh đó, hai bên nhất trí chia sẻ đánh giá về mối uy hiếp hạt nhân, tên lửa Bắc Triều Tiên gần đây, tiếp tục theo dõi các động thái của miền Bắc, phối hợp một cách chặt chẽ.Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đánh giá thông qua hội nghị này, hai bên đã tái khẳng định về mối quan hệ đồng minh gắn bó mật thiết, tăng cường hợp tác song phương nhằm đạt được phi hạt nhân hóa toàn diện bán đảo Hàn Quốc, đẩy mạnh trạng thái phòng thủ liên quân.Tham dự hội nghị trên, phía Hàn Quốc do Trưởng phòng Chính sách quốc phòng Bộ Quốc phòng Kim Man-ki, phía Mỹ do Quyền Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách an ninh Ấn Độ-Thái Bình Dương Bộ Quốc phòng David Helvey đứng đầu.Hai nước sẽ tổ chức thêm một hội nghị KIDD khác tại Seoul vào tháng 9 tới, để báo cáo kết quả thảo luận trong hai lần họp lên Hội nghị tư vấn an ninh Hàn-Mỹ (SCM) lần thứ 53 diễn ra vào tháng 10.